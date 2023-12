GTA 6, sbuca una versione Alpha a un prezzo folle (ma è una truffa)

Non sarà una sorpresa per nessuno che i truffatori stiano già cercando di approfittare di coloro che vogliono mettere le mani su GTA 6.

Il sequel di GTA V (lo trovate su Amazon) è infatti uno dei titoli più attesi dei prossimi anni, visto che il gioco uscirà solo nel 2025.

Mentre la versione PC sembra essere stata posticipata per fare spazio a quella PS5, sono in molti a voler mettere le mani sulla versione console, magari anche solo con un pre-order.

L'ultima truffa apparsa online (via GamingBible) promette infatti l'accesso a una presunta "versione Alpha di GTA 6" per 225 dollari. Una palese fregatura.

GTA 6 è ufficialmente in arrivo nel 2025 e al momento non ci sono pre-ordini disponibili. Non abbiamo ancora una data di uscita definitiva, né sappiamo che tipo di edizioni verranno rilasciate quando i preordini saranno attivi.

Probabilmente passeranno diversi mesi prima che Rockstar sveli novità sul progetto ma, con la scarsità di informazioni, i truffatori hanno individuato un'opportunità piuttosto ghiotta.

La presunta "versione Alpha di GTA 6" da 225 dollari è stata pubblicizzata online, con la possibilità di "scaricare e testare il gameplay". Il video presenta un logo Rockstar accanto alla scritta "Gioca ora".

Inutile dire che si tratta di una truffa bella e buona, in alcun modo legata al gioco ufficiale previsto nei negozi tra due anni.

Ovviamente, questa non sarà né la prima né l'ultima truffa a tema, visto che nei prossimi mesi ne sbucheranno di simili. Il nostro consiglio è di non dare retta a nessuna offerta particolarmente allettante.

Ricordiamo anche che mesi fa si vociferava che Rockstar Games avrebbe fatto pagare 150 dollari per l'acquisto di una copia del gioco, viste le dimensioni, la portata e i costi di sviluppo.

Fortunatamente, è poi arrivata la risposta di Take-Two Interactive a tranquillizzare gli animi.