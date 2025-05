GTA 6, il video confronto con GTA 5 è impressionante

Con il secondo trailer pubblicato da Rockstar, l'hype attorno a Grand Theft Auto VI è tornato alle stelle.

Ora un nuovo video pubblicato su YouTube dal canale GRIZZLY BEAR mette nero su bianco l’impressionante evoluzione tecnica compiuta rispetto a GTA 5 (che trovate su Amazon).

Il confronto, realizzato in modo certosino, sottolinea il netto balzo in avanti in termini di modellazione dei personaggi, qualità ambientale, illuminazione, effetti speciali ed esplosioni.

Basta un’occhiata per rendersi conto che GTA 6 non è solo un seguito, ma un vero e proprio salto generazionale.

Le animazioni facciali dei protagonisti, ad esempio, sono molto più espressive e realistiche. Gli ambienti urbani pullulano di dettagli e vita, e persino gli effetti atmosferici sembrano avere una profondità nuova.

È la dimostrazione concreta del salto tra due epoche: quella di GTA 5, nato su PS3/Xbox 360, e quella di GTA 6, pensato nativamente per PS5 e Xbox Series X|S.

Il trailer, oltre a mostrare scene da una rinnovata Vice City, ha svelato anche nuove location: l’arcipelago tropicale dei Leonida Keys, la costa di Port Gellhorn e l’area industriale di Ambrosia, solo per citarne alcune.

Un’espansione geografica notevole che fa pensare a una mappa davvero vasta e varia, dove ogni quartiere avrà un’identità distinta, come anticipato anche dal sito ufficiale lanciato da Rockstar.

Insomma, il paragone con GTA 5 è quasi impietoso: sono passati oltre dieci anni, è vero, ma raramente si vede una tale trasformazione così evidente. Il nuovo titolo non punta solo al fotorealismo, ma anche a un mondo più vivo, reattivo, pieno di storie e contraddizioni (e teorie dei fan).

Nonostante fosse previsto per l’autunno 2025, Grand Theft Auto VI è stato ufficialmente rinviato al 26 maggio 2026. Una mossa che, viste le ambizioni del titolo, non sorprende: Rockstar ha voluto prendersi tutto il tempo necessario per garantire il livello qualitativo che i fan si aspettano.