GTA 6, il trailer avrebbe un cameo di un "VIP" molto criticato

Rockstar Games ha pubblicato il primo trailer di GTA 6, un video pieno zeppo di chicche ed Easter Egg.

Il sequel di GTA V (che trovate in ogni caso su Amazon in versione current-gen) promette infatti di essere contenutisticamente straordinario.

Il video è stato sicuramente un successo assoluto, ma a quanto pare c'è ancora molto di cui parlare.

Ora, come riportato anche da GamingBible, non sarebbe un capitolo di GTA senza un cameo di qualche celebrità, e il primo potrebbe essere appena stato rivelato: si tratterebbe di Adin Ross.

Lo streamer ha infatti scritto su X/Twitter: «Sono in GTA VI. Non posso parlarne molto, ma lo vedrete più avanti nel corso dell'anno nel prossimo trailer. In ogni caso, sono stato benedetto e ringrazio Rockstar per avermi dato l'opportunità di avere a che fare con il più grande gioco di sempre».

Secondo quanto riferito, Adin ha twittato dall'account @AR15thed3mon, che a quanto pare è un account secondario che lo streamer utilizza a volte.

Ad ogni modo non è un segreto che Ross sia una figura piuttosto divisiva. All'inizio di quest'anno, nel corso di uno streaming, il content creator ha criticato GTA 6 per la presenza di una protagonista femminile.

Inutile dire che il tweet ha suscitato reazioni contrastanti, ovviamente per via della superficialità (e stupidità) del post originale.

Ad ogni modo, finché questo e tutti gli altri camei non saranno confermati da Rockstar, restiamo sempre nella zona delle indiscrezioni.

Nel mentre, i fan si stanno divertendo a discutere dei dettagli del primo trailer, il quale non sembra aver lasciato per strada il classico senso dell'umorismo tipico della serie.

Vero anche che il leak del trailer ha lasciato perplessi e arrabbiati molti sviluppatori, nonostante il successo stellare.

Dopo il reveal, facciamo il punto su tutte le informazioni già note per GTA 6, il prossimo episodio della serie Rockstar dei record.