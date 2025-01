GTA 6, il Trailer 2 il 30 gennaio? Ecco la teoria

La community di Grand Theft Auto non si ferma mai, soprattutto quando si tratta di ipotizzare il rilascio del prossimo trailer di GTA 6.

L’ultima teoria, partita da un dettaglio apparentemente insignificante in un post di Rockstar, suggerisce che il secondo trailer potrebbe arrivare il 30 gennaio 2025.

Come riportato anche da The Gamer, tutto nasce da una foto pubblicata da Rockstar che mostra la Vapid Dominator GT, disponibile gratuitamente per gli abbonati a GTA+.

Accanto all'auto, su un container, compaiono alcuni numeri che, secondo l’account GTA6Plus, potrebbero nascondere un indizio. Sommando i numeri minori si ottiene 30, e aggiungendo il "2" inscritto in un quadrato, si arriva alla conclusione che il trailer potrebbe uscire il 30 gennaio.

Per quanto questa interpretazione sembri un po’ tirata per i capelli, l’ipotesi trova un supporto curioso nei precedenti di Rockstar.

I trailer di GTA 5 (gioco che trovate su Amazon) e Red Dead Redemption 2 vennero pubblicati rispettivamente il 31 gennaio 2013 e il 1° febbraio 2018, entrambi di giovedì.

Guarda caso, il 30 gennaio 2025 sarà proprio un giovedì, rendendo questa teoria meno campata in aria del previsto.

Questa non è la prima volta che i fan si aggrappano a dettagli apparentemente casuali per predire i movimenti di Rockstar. In passato, si è parlato di indizi nascosti in fori di proiettile, simboli in braille e playlist YouTube.

Alla fine dello scorso anno, molte speculazioni sull’uscita di un Trailer 2 non si sono concretizzate, lasciando i fan a bocca asciutta.

Che i numeri sul container siano un segnale deliberato o solo una coincidenza, una cosa è certa: l’hype per GTA 6 è ai massimi storici, e Rockstar sa bene come tenere i fan sulle spine.

Ora non resta che aspettare la fine del mese per scoprire se questa teoria avrà un fondo di verità o sarà solo l’ennesima suggestione.