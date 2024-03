GTA 6, è polemica sulle nuove regole sul lavoro di Rockstar

Gli sviluppatori di Rockstar Games, ossia lo studio di GTA 6, hanno criticato la società per aver detto ai dipendenti che il mese prossimo dovranno tornare in ufficio a tempo pieno, definendo la decisione della dirigenza "sconsiderata".

Il sequel di GTA V (che trovate su Amazon) è infatti sicuramente uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi, se non il più atteso.

Del resto, il solo primo trailer del gioco ha ottenuto un record assoluto su YouTube, ragion per cui è ovvio che sia così.

Come riportato ieri, ai dipendenti di Rockstar è stato detto di tornare in ufficio cinque giorni a settimana, ora che GTA 6 sta entrando nella fase finale dello sviluppo.

La direzione dello studio ha addotto motivi di sicurezza e produttività per questo cambiamento, che entrerà in vigore ad aprile.

Dopo l'annuncio, l'Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB) ha criticato Rockstar per i suoi piani di ritiro delle disposizioni sul lavoro a distanza per la "maggioranza" del suo personale, notando che lo studio ha dichiarato che le eccezioni alle nuove regole saranno "rare" (via Eurogamer).

Facendo riferimento a una petizione firmata l'anno scorso da 170 lavoratori di Rockstar Games che si opponevano all'obbligo di lavorare in ufficio per tre giorni, il sindacato ha affermato che l'ultima decisione dello studio «segna un'inversione di rotta rispetto alle precedenti dichiarazioni in cui l'azienda insisteva sul fatto che le opzioni di lavoro flessibile sarebbero rimaste disponibili».

Inoltre, diversi membri del team di sviluppo hanno parlato con l'IWGB, esprimendo la loro preoccupazione per il ritorno al lavoro d'ufficio a tempo pieno.

Un dipendente anonimo di Rockstar ha dichiarato al sindacato che lavorare da casa è stata «un'ancora di salvezza» per molti membri del personale. «Ora Rockstar sta strappando via quell'ancora di salvezza senza pensarci due volte per i lavoratori che ne subiranno l'impatto maggiore», ha dichiarato.

Un altro dipendente ha affermato che non c'è stata alcuna consultazione da parte della direzione prima del cambiamento. Anche in questo caso, si teme che il personale debba lavorare fino a tardi in ufficio per mantenere i contatti con i team globali.

In precedenza, il personale era in grado di accedere alle riunioni tenute al di fuori del normale orario di lavoro da remoto, se necessario.

«Questo significherà perdere del tempo con le nostre famiglie», hanno dichiarato, aggiungendo preoccupazioni per i colleghi che hanno problemi di salute che impediscono di lavorare a tempo pieno in ufficio e che ora «sono lasciati in un limbo».

Gli sviluppatori di Rockstar tengono molto ai giochi che realizzano, ha dichiarato un dipendente, aggiungendo che «la passione, l'abilità e il talento del team non dovrebbero mai essere dati per scontati dalla direzione dello studio».

Anche il sindacato ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che è "inaccettabile" che la dirigenza abbia deciso di rimangiarsi la parola data più volte.

Speriamo quindi non si crei una situazione come quella denunciata di recente negli studi di Firesprite, un ambiente di lavoro definito tossico.