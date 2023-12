GTA 6, i fan pensano che il trailer sia "alla rovescia"

Quanto svelato nel primo trailer ufficiale di GTA 6 ha sicuramente soddisfatto i fan, i quali stanno tirando fuori dal cilindro teorie niente male.

Il successore di GTA V (lo trovate su Amazon) era atteso dai fan da anni, e a quanto pare si prepara a non deludere le aspettative.

Tutto ciò è dimostrato anche dai record di visualizzazione distrutti in pochissimo tempo.

Ora, come riportato da The Gamer, i fan di GTA 6 sembrano convinti che Rockstar stia facendo la furba con il primo trailer, che secondo loro racconta la storia, ma al contrario.

Pubblicata per la prima volta su Reddit dall'utente Hurdenn, la teoria sostiene che il trailer ci mostri in realtà gli eventi dell'inizio del gioco, ma con una timeline invertita.

Non si tratta di una teoria troppo assurda se si guarda il trailer, in quanto si conclude con Lucia e Jason che sembrano prepararsi per un qualche accadimento, chiedendo ai due di fidarsi l'uno dell'altro.

Ci sono diverse scene che si svolgono prima di ciò, che mostrano i due mentre rapinano un minimarket e poi fuggono a bordo di un veicolo.

Nella scena precedente, i due vengono mostrati mentre si dirigono nella direzione opposta ad alcuni poliziotti che sfrecciano (Lucia ha una mazzetta di denaro in mano).

Forse quella mostrata è la missione del prologo, con Lucia che poi si esce di prigione con la cavigliera limitatamente a una certa porzione della mappa finché non si progredisce nel gioco e si rincontra Jason.

È una teoria piuttosto valida e gli eventi che riguardano la fuga e la rapina al minimarket sono chiaramente collegati, dato che i due indossano gli stessi vestiti, ma c'è un intervallo di tempo tra la rapina e Lucia in prigione.

Nell'attesa di scoprire la verità, qualcuno ha deciso di ricreare il trailer di GTA 6 sfruttando la grafica di Vice City.

Sempre a tal proposito, c'è chi ha deciso di confrontare proprio i due giochi sopra citati, scoprendo qualche piccola sorpresa.

Infine, a poche ore dal trailer di GTA 6 è comparso online un installer di una presunta versione PC, ma a quanto pare è una truffa.