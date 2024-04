GTA 6, forse sappiamo chi doppierà Jason

GTA 6 uscirà solo nel 2025, ma continuano a emergere informazioni - anche solo presunte - sul gioco.

Dopo Grand Theft Auto V, il sesto capitolo è il gioco più atteso del prossimo anno.

Difatti, mentre i fan hanno già iniziato a speculare su potenziali Easter Egg nascosti di Grand Theft Auto 6, torna la domanda su chi sarà incaricato di doppiare uno dei due protagonisti del gioco, ossia Jason.

Dopo che Troy Baker (voce di Joel di The Last of Us, e non solo) ha smentito la sua partecipazione, emerge ora un nuovo nome.

Come riportato anche da GameRant, infatti, l'attore americano Gregory Joseph Connors potrebbe essere la voce di Jason, uno dei due protagonisti di Grand Theft Auto 6.

Mentre le prove che indicano questa possibilità sono ancora fumose, GameRant ha scoperto che il coinvolgimento di Connors in GTA 6 è più che certo.

La domanda su chi interpreterà i ruoli principali nel prossimo gioco principale di Grand Theft Auto è del resto oggetto di speculazioni da parte dei fan, da anni.

Per quanto riguarda il protagonista maschile del gioco, una teoria di vecchia data prevedeva che il ruolo di Jason in GTA 6 andasse a Bryan Zampella. L'attore stesso era stato felice di alimentare queste voci con frequenti post sui social media che ricordavano le immagini di Vice City.

Ma le prove che suggeriscono il coinvolgimento di Zampella nel gioco sono sempre state poco credibili, quindi è da escludere che sarà lui a doppiare Jason.

Connors, 37enne attore di teatro e TV di New York con oltre dieci anni di esperienza nel settore, ha ottenuto un ruolo da doppiatore "principale" in un progetto di Rockstar Games previsto per il 2025.

L'unico gioco annunciato che coincide con questa finestra di uscita è Grand Theft Auto 6, quindi due indizi fanno una prova.

Al momento non sappiamo con certezza se sarà lui a dare voce al personaggio di Jason, sebbene qualcuno sembra convinto di avere invece svelato l'identità dell'attrice che darà invece le fattezze al personaggio di Lucia.

Del resto, il gioco è nelle ultime fasi di sviluppo, quindi chissà, magari potremmo saperne di più a breve.