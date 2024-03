Lo studio Firesprite di Sony accusato di tossicità sul posto di lavoro

Lo studio Firesprite, acquisito da Sony ormai diversi mesi fa, è stato recentemente oggetto di uscite di alto profilo tra le accuse di una cultura tossica sul posto di lavoro.

Secondo quanto riportato da Eurogamer, ciò è quanto emerso nell'ambito di un'indagine sullo studio avviata prima dei licenziamenti annunciati da Sony questa settimana.

Advertisement

Lo sviluppatore di Liverpool ha pubblicato il titolo di lancio di PlayStation VR2 (che trovate su Amazon) Horizon: Call of the Mountain l'anno scorso, dopo essere stato acquisito da Sony nel 2021.

Ma l'impatto della crisi per l'uscita di quel gioco e i cambiamenti nella dirigenza della società hanno successivamente portato al malcontento all'interno dello studio.

La cosa più preoccupante è che le fonti riportano che due dirigenti dello studio di supporto Sony XDev, assunti per aiutare a dirigere Firesprite, sono stati accusati di discriminazione sessuale e di ageismo.

Una successiva indagine interna di Sony avrebbe portato a liquidare le accuse come un "malinteso".

I tagli ai posti di lavoro di Firesprite sono stati annunciati all'inizio di questa settimana come parte dei licenziamenti di massa di Sony Interactive Entertainment.

Le recensioni pubbliche dei dipendenti di Firesprite sul sito di recensioni aziendali Glassdoor descrivono "orrendi" capi dello studio che sono «fuori dalla loro portata» e «si preoccupano solo dei loro soldi», portando a una «cultura tossica e prepotente» e a un «clima di paura».

Una recente recensione, tuttavia, ha una visione più comprensiva, affermando che il "vecchio modo di lavorare" di Firesprite era disorganizzato e che Sony ha rimodellato lo studio, «facendo arrabbiare molte persone».

Eurogamer ha parlato con diverse fonti vicine all'azienda per capire le cause di questo malcontento, tutte hanno voluto rimanere anonime per il bene della loro carriera. Altri ci hanno detto di non voler partecipare a questa indagine per paura di ritorsioni.

Sony ha mantenuto a lungo uno stretto rapporto con Firesprite, nato dalle ceneri dello Studio Liverpool di PlayStation, purtroppo chiuso.

L'acquisizione - sconosciuta alla maggior parte del personale fino all'annuncio pubblico - è stata "accolta con cauto favore", ha dichiarato una fonte a Eurogamer.

Tutti i fondatori di Firesprite, tranne uno, hanno lasciato la società nel corso dell'ultimo anno. Una fonte ha dichiarato a Eurogamer: «L'ultima parte di ciò che rendeva Firesprite un buon posto di lavoro è andata via con loro».

Ovviamente, finché non sarà possibile trovare una conferma ufficiale alle dure accuse rivolte ai vertici di Firesprite, resta il beneficio del dubbio. Vi terremo aggiornati.

Ad ogni modo, ricordiamo che i licenziamenti hanno "ucciso" anche un nuovo Twisted Metal a cura proprio di Firesprite.