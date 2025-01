GTA 6 e GTA Online 2 saranno "staccati"? C'è chi ne è certo

Grand Theft Auto 6 potrebbe diventare un caso di studio su come spremere fino all’ultimo centesimo dai giocatori.

Secondo l’insider Tez2 (via GamingBible), Rockstar Games starebbe pianificando di separare il single-player da GTA Online 2, vendendoli come titoli indipendenti.

Una strategia che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe abbassare il costo iniziale per chi non è interessato al multiplayer. Ma siamo sicuri che sia davvero così?

Da un lato, l’idea può avere senso: chi vuole solo vivere la storia non sarà costretto a pagare per il multiplayer, e viceversa.

Dall’altro, però, parliamo di un’azienda che fa già miliardi grazie ai famigerati Shark Cards. Aggiungere un altro livello di microtransazioni – magari con un abbonamento in stile GTA+ – sembra l’ennesima mossa per trasformare il gioco in un pozzo senza fondo di spese.

E non è solo questione di soldi, ma di fiducia. Rockstar ha costruito un impero grazie al supporto dei fan, come dimostrato da GTA 5 (che trovate su Amazon).

Questa separazione rischia di suonare più come una scusa per massimizzare i profitti che come un tentativo di offrire una scelta reale. I giocatori già definiscono l’idea una “rapina a mano armata”, e onestamente non hanno tutti i torti.

Personalmente? Sono un amante del single-player. La storia, i personaggi e quel mondo ricco di dettagli sono ciò che mi ha sempre conquistato di GTA.

Ma sapere che, per avere l’esperienza completa, potrei dover spendere una fortuna in più, un po’ fa storcere il naso.

E non raccontatemi che è “per il bene del giocatore”: quando ogni passo è calcolato per monetizzare, è difficile non vedere l’avidità dietro ogni angolo.

Questo, senza contare che ai fan al momento non resta che elaborare teorie sul prossimo trailer, che a quanto pare si sta facendo attendere più del dovuto.

Vero anche che l'attore e doppiatore Roger Clark sembra averne abbastanza di tutte quelle ridicole teorie sul secondo trailer di GTA 6.