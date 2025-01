Arthur Morgan è stufo delle teorie su GTA 6: «Non avete un f*****o indizio»

Le teorie su quando verrà lanciato il Trailer 2 di GTA 6 hanno ormai raggiunto un livello pericolosamente alto.

Prima c'è stata la famigerata teoria delle fasi lunari, secondo la quale una luna calante nel materiale promozionale di GTA Online significava che il prossimo trailer sarebbe uscito il 22 novembre 2024 (e cos' non è stato).

Poi, un vecchio mandato di arresto per i veri Bonnie e Clyde ha suggerito che il secondo trailer del sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) sarebbe stato lanciato il 27 dicembre 2024, mancando anche stavolta il bersaglio.

Ora, però, un cowboy da un altro big di Rockstar ne ha abbastanza di queste teorie (via GamesRadar+).

«Basta con queste teorie cospiratorie, Dutch!», ha dichiarato Roger Clark, che ha interpretato Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2.

L'attore e doppiatore ne ha infatti abbastanza di queste ridicole teorie sul trailer di GTA 6.

«Per favore, smettete di provare a indovinare quando uscirà il trailer 2 di GTA 6. Per favore», ha twittato. «Non avete un f*****o indizio e ormai è più che ovvio.»

Chiaramente Clark, il cui personaggio ha sentito abbastanza teorie e bugie da parte di Dutch van der Linde, non riusciva a capacitarsi di quanto ridicole fossero queste teorie.

Dalla luna, a un vecchio mandato d'arresto, a una serie di numeri casuali in un post sui social media, l'attore ha sentito il bisogno di dire la sua. Vero anche che i fan non possono fare molto oltre a scherzare quando non si hanno informazioni reali.

Con ogni probabilità, difatti, GTA 6 potrebbe addirittura essere rinviato all'anno prossimo, come previsto da Jason Schreier di Bloomberg.

Fino ad allora, tutto ciò che ci resta da fare è prendere in giro le ridicole teorie dei fan (a cui se ne è aggiunta un'altra proprio di recente, e ve la ho segnalata qui).