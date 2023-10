GTA 6 dovrebbe avere le animazioni più realistiche di sempre

I fan di Grand Theft Auto continuano ad attendere impazientemente aggiornamenti ufficiali riguardanti il misterioso GTA 6, ancora non svelato in via ufficiale da Rockstar Games, ma potrebbe essere arrivata una novità interessante tramite un nuovo brevetto registrato.

Come segnalato da Dexerto, l'utente Reddit Tobbelobben30 ha analizzato approfonditamente i precedenti leak del nuovo capitolo di Grand Theft Auto, notando che compariva spesso il nome di "Tobias Kleanthous".

Una rapida ricerca lo ha portato a scoprire che si tratta di uno sviluppatore che ha lavorato per Rockstar Games dal 2014 al 2021, occupandosi in particolar modo di IA, gameplay ed animazioni.

Ed è proprio quest'ultimo aspetto che ha catturato l'attenzione della community: indagando più a fondo è stato scoperto a suo nome anche un brevetto che potrebbe rivoluzionare per sempre le animazioni dei videogiochi, rendendole molto più realistiche rispetto a quanto visto in GTA V (lo trovate su Amazon).

Nel documento si fa riferimento a un sistema sofisticato per controllare movimenti di oggetti nel gioco, che combinerebbe un catalogo interno di "blocchi" in modi diversi per creare un'ampia gamma di animazioni, dando vita a interazioni ancora più fotorealistiche.

Nello specifico, questo significherebbe una transizione ancora più naturale tra uno stato e un altro delle animazioni: ad esempio, dopo una lunga camminata i personaggi potrebbero iniziare a mostrare fatica e segni di cedimento, magari reagendo perfino a un infortunio.

Se applicato effettivamente a GTA 6, il potenziale di questo brevetto sarebbe immenso e potrebbe rendere il suo open world ancora più spettacolare: secondo gli utenti, alcuni esempi si sarebbero già visti nel celebre megaleak della build incompleta, ad esempio con i poliziotti pronti a cambiare posizionamento in base all'ambiente circostante.

Chiaramente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali, ma quel che appare certo è che GTA 6 sarà una produzione di cui si parlerà davvero a lungo.

Ricordiamo che sono passati ormai oltre 400 giorni da quando è stato confermato il sequel di Grand Theft Auto V: a oggi non è ancora arrivato nemmeno un trailer ufficiale, con inevitabili conseguenze anche sul mercato azionario.

Intanto, giusto per "inferire" sui fan in attesa, anche l'attore di Michael De Santa potrebbe aver anticipato l'arrivo del sesto capitolo.