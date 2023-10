Niente trailer di GTA 6, ma a "pagarne" non sono solo i fan

I giocatori speravano davvero intensamente che il trailer di GTA 6 venisse rilasciato ieri, 26 ottobre, ma a quanto pare Rockstar ha lasciato tutti a bocca asciutta.

Il sequel di GTA V (trovate l’edizione current-gen ) avrebbe infatti dovuto mostrarsi con tanto atteso reveal trailer, ma così non è stato.

Questo ha sicuramente frustrato e non poco la community, in attesa fino all'ultimo minuto che Rockstar potesse rilasciare online qualcosa.

Del resto, sono passati oltre 400 giorni da quando Rockstar ha confermato ufficialmente GTA 6, quindi la delusione è tanta.

Ora, come riportato anche da GamingBible, il mancato trailer sta avendo un forte impatto sulla società madre di Rockstar, ossia Take-Two Interactive.

Secondo WePC, i prezzi delle azioni di Take-Two hanno iniziato a scendere. Nel corso della settimana abbiamo assistito a piccoli rialzi in corrispondenza di possibili "trailer drop", ma ora che siamo quasi giunti alla fine della settimana la situazione si sta ridimensionando.

WePC ha notato che il calo è iniziato il 25 ottobre scorso, con la società che ha subito un calo del 4,88% negli ultimi due giorni.

È probabile in ogni caso che si tratti solo di un calo temporaneo. Anche se Grand Theft Auto 6 non verrà annunciato questa settimana, è inevitabile che verrà mostrato nei prossimi sei mesi, ragion per cui dubitiamo che Take-Two abbia di che preoccuparsi del futuro.

Nel mentre, proprio in queste ore la pagina Metacritic di Grand Theft Auto 6 è apparsa dal nulla lasciando ben sperare circa un reveal imminente.

Restando in attesa di novità, un altro fan si è da poco sbizzarrito creando il presunto logo perfetto del gioco.

Infine, vi ricordiamo anche che Rockstar ha da poco deciso di offrire agli abbonati al servizio GTA+ ben due spin-off della serie di Grand Theft Auto: ecco di quali giochi stiamo parlando.