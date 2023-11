GTA 6, una marea di nuovi dettagli su animazioni e IA

GTA 6 non si è ancora mostrato al mondo, ma grazie ai leak dei mesi scorsi continuano a emergere informazioni sul gioco.

Il sequel di GTA V sembra infatti avere dalla sua un gran numero di novità.

GTA 6 - che potrebbe vedere la luce prima della primavera del 2025 - potrebbe far fare un salto tecnico considerevole al franchise Rockstar.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, su Reddit tale "Tobbelobben30" ha analizzato i dati della fuga di notizie e ha trovato menzioni della cosiddetta "locomotive technology" nel menu di debug.

Si tratta di una tecnologia brevettata da Rockstar Games che si riferisce al modo in cui un NPC si muove nel contesto di gioco.

Ci sono oltre 200 preset per i personaggi dell'IA, tra cui le menzioni di "ProceduralMotion" e "Emotional LocoRequests". Queste due preimpostazioni dicono molto su come potremmo vedere i personaggi non giocanti muoversi e reagire nel mondo circostante.

Rockstar cerca sempre di fare di tutto per rendere il mondo di GTA il più autentico possibile. Cosa potrebbero significare quindi queste preimpostazioni?

La prima allude al fatto che il movimento degli NPC viene generato in tempo reale, in modo che l'IA animi i loro movimenti in relazione a ciò che accade attorno a loro.

A questo si affianca il secondo preset, che suggerisce che i PNG reagiranno con maggiore enfasi. Quindi, ad esempio, potremmo vedere un personaggio minacciato dal personaggio del giocatore agire in modi diversi a seconda della minaccia, rendendo ogni PNG più unico e "vivo".

Tra i preset sono menzionati anche "Taming" e "HorseAvoidance", che suggeriscono che le interazioni con gli animali potrebbero essere ulteriormente approfondite rispetto a quanto visto in GTA V e che forse verranno riproposte alcune meccaniche già viste in Red Dead Redemption 2.

Sembra molto promettente: inoltre, considerando che GTA 6 dovrebbe avrebbe due protagonisti giocabili, la modalità cooperativa potrebbe diventare realtà, stando un leak.

Per concludere, per ingannare il tempo che ci separa dall'annuncio, un altro fan si è inoltre da poco sbizzarrito creando il presunto logo perfetto del gioco.