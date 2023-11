GTA 6 potrebbe avere una finestra di lancio

Sebbene GTA 6 non si sia ancora mostrato al mondo, continuano a emergere informazioni sul gioco, ora per quanto riguarda la presunta finestra di lancio.

Il sequel di GTA V (che trovate in edizione current-gen ) non sembra pronto a farsi vedere.

L'annuncio di GTA 6 - che di recente potrebbe essere stato anticipato da un attore di GTA 5 - è infatti ancora latitante.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, l'insider Tez2 è intervenuto di recente su GTAForums per rivelare che lo studio non prevede il lancio di GTA 6 prima della primavera del 2025.

«Alcuni sviluppatori si aspettano la finestra di lancio nel 2025», si legge. «Una release primaverile è ciò che ci si aspetta. Ma Rockstar aveva puntato su una release in primavera sia per GTA V che per RDR 2 in passato, che è stata alla fine ritardata fino a una release in autunno».

L'insider spiega anche che GTA 6 sarà probabilmente annunciato quest'anno, probabilmente come parte del 25imo anniversario di Rockstar, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.

Prendete queste informazioni con molta cautela, ovviamente, visto che già il tanto ventilato annuncio previsto a ottobre ha clamorosamente mancato il bersaglio, deludendo sia i fan che gli addetti ai lavori. Vi terremo aggiornati come sempre sulle nostre pagine.

Speriamo in ogni caso che Rockstar riveli il gioco quanto prima, magari con data di uscita al seguito.

Staremo a vedere: nell'attesa, pochi giorni fa la pagina Metacritic di Grand Theft Auto 6 è apparsa dal nulla lasciando sperare in un reveal ormai prossimo.

Ma non solo: considerando che GTA 6 dovrebbe avrebbe due protagonisti giocabili, la modalità cooperativa potrebbe diventare realtà, stando un leak.

Per concludere, sempre per ingannare il tempo, un altro fan si è inoltre da poco sbizzarrito creando il presunto logo perfetto del gioco.