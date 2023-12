GTA 6, c'è un animale "segreto" nel trailer difficile da scovare

Il primo trailer ufficiale di GTA 6 ha confermato la presenza di animali del gioco, inclusi fenicotteri e alligatori.

Il sequel di GTA V promette infatti di mettere in scena una fauna piuttosto variegata.

Ora, mentre i fan di GTA 6 pensano che il trailer sia "alla rovescia", altri avrebbero anche avvistato un animale "segreto" nascosto nel filmato.

Come riportato anche da GameRant, un fan di Grand Theft Auto 6 ha scoperto un dettaglio nascosto - un pipistrello volante - e ha condiviso la sua scoperta online.

Il post di tale "Federico1459" è stato accolto da un paio di commenti che lodavano la scoperta dell'utente in questione.

I giocatori possono facilmente individuare altri animali volanti e non nel trailer, ma il pipistrello sembra essere sfuggito ai più.

Come si può notare, in Florida vivono 13 specie uniche di pipistrelli. Esaminando il filmato, il pipistrello in questione appare solo per un secondo prima di volare via dallo schermo.

Potrebbe essere difficile capire di che tipo di pipistrello si tratti, ma è abbastanza probabile che in Vice City ci siano animali del genere.

Questo si aggiungerà alla lista sempre più lunga di animali selvatici con cui i giocatori potranno interagire in Grand Theft Auto 6, a dimostrazione di quanto Rockstar voglia fare le cose per bene.

Nell'attesa di saperne di più sul gioco (e sulla fauna presente), qualcuno ha scoperto una bandiera molto interessante sullo sfondo di una scena specifica del primo trailer di GTA 6.

Ma non solo: alcuni fan sono convinti di aver scoperto nientemeno che la data di uscita di GTA 6, dopo aver individuato un messaggio nascosto nel trailer.

Infine, sempre parlando di dettagli nascosti nel trailer di Grand Theft Auto 6, il video nasconderebbe anche un personaggio preso direttamente da Vice City e che in molti credevano morto.