GTA 6 avrà una cosa in comune con GTA San Andreas, pare

Il trailer di GTA 6 ancora latita, sebbene i fan stanno ingannando l'attesa spulciando ogni leak emerso del gioco, alla ricerca di nuove informazioni.

Il sequel di GTA V (che trovate in edizione current-gen ) continua infatti a essere al centro del desiderio dei fan.

L'annuncio di GTA 6 - che di recente potrebbe essere stato anticipato da un attore di GTA 5 - si sta facendo attendere, ma ora è tempo ora di scoprire nuove informazioni sul presunto sistema di customizzazione dei personaggi principali.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, i due protagonisti giocabili, di nome Jason e Lucia, dovrebbero avere dalla loro la possibilità di cambiare aspetto, un po' come accadeva in GTA San Andreas.

Come condiviso in un post su Reddit dall'utente "vaspinbreak1", il fan ha infatti analizzato le numerose fughe di notizie, indiscrezioni e gli apparenti brevetti per compilare un pratico elenco di dettagli di Grand Theft Auto 6.

In questo elenco si afferma che il sistema di personalizzazione dei personaggi in GTA 6 sarà simile a quello del già citato GTA San Andreas, con la possibilità per il giocatore di cambiare l'abbronzatura, i capelli e persino il tipo di corporatura, che potrà variare da magro a muscoloso.

Ovviamente, al momento in cui scriviamo queste voci non sono state confermate da Rockstar Games, ma considerando che alcune di queste caratteristiche risalgono al 2004 (anno di uscita di San Andreas), non sorprenderebbe se ci fosse del vero nelle ipotesi rilasciate online in questi giorni.

Staremo a vedere: nell'attesa, pochi giorni fa la pagina Metacritic di Grand Theft Auto 6 è apparsa dal nulla lasciando sperare in un reveal ormai prossimo.

Ma non solo: considerando che GTA 6 dovrebbe avrebbe due protagonisti giocabili, la modalità cooperativa potrebbe diventare realtà, stando un leak.

Infine, un altro fan si è inoltre da poco sbizzarrito creando il presunto logo perfetto del gioco.