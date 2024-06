GTA 5, scoperto un "pezzo" del DLC cancellato su Trevor

A differenza del precedente capitolo, GTA 5 non ha purtroppo avuto alcun tipo di espansione per giocatore singolo, probabilmente anche per via dell'incredibile successo ottenuto dalla modalità online che ha, conseguentemente, monopolizzato l'attenzione dei futuri aggiornamenti di Rockstar Games.

Ma questo non significa che non ci fossero dei piani per espandere il quinto capitolo di Grand Theft Auto (lo trovate su Amazon), anche per quei fan che amano giocare in single player.

Una conferma delle espansioni cancellate era arrivata direttamente dall'attore Steve Ogg e doveva vedere Trevor nei panni di una sorta di folle agente segreto.

A pochi mesi di distanza da quelle dichiarazioni, alcuni fan di GTA 5 hanno scoperto una nuova traccia musicale inutilizzata e che sembrerebbe appartenere proprio all'espansione cancellata "Agent Trevor".

Come riportato da Game Rant, l'account X GTA Focal ha infatti sottolineato che la colonna sonora era stata pubblicata direttamente da Sweet Valley, gruppo che aveva già composto musiche per GTA 5, sottolineando era dedicata a un'espansione scartata: potete riascoltarla qui di seguito.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il sospetto che si tratti proprio di Agent Trevor nasce per via del nome della colonna sonora, ovvero "Clifford": si tratta del modello di intelligenza artificiale antagonista del DLC Doomsday Heist di GTA Online.

Considerando che anche un leak del database faceva corrispondere molti oggetti che avrebbero dovuto essere introdotti su Agent Trevor all'interno di questa espansione per il multiplayer, il sospetto è dunque che anche Clifford avrebbe dovuto essere un'antagonista del DLC, prima poi di venire riscritto e riutilizzato appositamente per la modalità online.

Una ri-scoperta che adesso fa rimpiangere di non aver mai visto Trevor nei panni di un folle agente segreto: vedremo se eventualmente GTA 6 riuscirà a dare spazio alle espansioni per giocatore singolo o se, anche in quel caso, la modalità online avrà la priorità assoluta.

A tal proposito, è probabile che il nuovo multiplayer sarà inevitabilmente costretto a ripartire da zero e resettare tutto, ma ai fan alla fine va benissimo anche così.