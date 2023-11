GTA 5, l'attore di Michael vittima di uno scherzo di cattivo gusto

In attesa di dicembre e del reveal ufficiale di GTA 6, sembra proprio che all'attore di Michael De Santa di GTA 5 sia capitata una vicenda non troppo divertente.

Il quinto capitolo della serie Rockstar è infatti un gioco che non ha certo bisogno di alcuna presentazione.

Grand Theft Auto V continua a vendere incredibilmente bene, cosa questa che ne dimostra ancora una volta la popolarità.

Ora, dopo aver lasciato intendere la sua presunta partecipazione anche in GTA 6, l'attore Ned Luke si è rivelato suo malgrado protagonista di un episodio di swatting davvero infelice.

Mentre stava giocando in diretta a GTA Online, Luke ha ricevuto una chiamata durante una diretta streaming che lo informava che la polizia aveva fatto irruzione nella sua casa (via GamingBible).

La reazione dell'attore non è stata nervosa come molti potrebbero immaginare, visto che non sarebbe la prima volta che il suo domicilio viene "preso d'assalto" da episodi di questo tipo.

Per chi non lo sapesse, lo swatting è uno "scherzo" molto in voga ai danni degli streamer americani, che si traduce nella volontà di raggirare i servizi di polizia per inviare unità di emergenza in un luogo preciso, basandosi sulla falsa segnalazione di un incidente o crimine in corso.

Se lo swatting è quindi una pratica tristemente diffusa, la situazione si risolve spesso e volentieri solo con un grosso spavento da parte di chi subisce l'irruzione della polizia.

Vero anche che gli autori dello "scherzo" rischiano sempre grosso, essendo facilmente rintracciabili dalle forze dell'ordine e quindi denunciabili.

Swatting a parte, non resta ora che aspettare che Rockstar condivida il primo trailer di GTA 6 con i giocatori, previsto a dicembre.

Ma non solo: sembra che sempre GTA 6 - per quanto graficamente incredibile possa essere - mancherà di una feature che ci aveva fatti sognare.