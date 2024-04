GTA 5 approda su Switch, grazie a un fan

In attesa di GTA 6, previsto nel corso del 2025, sembra proprio che il "vecchio" GTA 5 sia stato di recente rispolverato da un fan.

Il quinto capitolo della serie Rockstar (trovate l'edizione current-gen su Amazon) è infatti uscito su quasi tutte le console e piattaforme in commercio.

Del resto, considerando che Grand Theft Auto V continua a vendere molto bene, sarebbe strano il contrario.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Grand Theft Auto V sta venendo convertito anche su Nintendo Switch, grazie all'impegno di un fan.

Tale "SuperstarS31668" sta eseguendo il porting del gioco su Switch utilizzando un kit di sviluppo ufficiale e non solo.

Finora sono riusciti a far funzionare il prologo su Nintendo Switch, ma per quanto riguarda l'avventura nella sua interezza è tutto da vedere.

Non è chiaro al momento se Rockstar Games permetterà al progetto di continuare, visto che non sarebbe la prima volta che Take-Two inviare lettere di diffida ai modder e ai creatori che utilizzano i loro prodotti in questo modo.

Naturalmente, un goco potremmo vedere una versione ufficiale di GTA 5 su console Nintendo, forse anche sulla prossima generazione di hardware Switch.

Sappiamo bene che Grand Theft Auto ha avuto un buon rapporto con la Grande N in passato, con vari spin-off usciti su Nintendo DS, sebbene le versioni 3D siano state snobbate.

Ricordiamo che Rockstar sta attualmente lavorando a GTA 6. Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma è previsto per il 2025 su PS5 e Xbox Series X|S.

Del resto, una recente revisione tecnica da brividi è qui per ricordarci che GTA 5 può ancora essere considerato un titolo graficamente al top.

Ma non solo: anche GTA 4 a quanto pare è ancora nel mirino dei modder, i quali sono stati in grado di trasformarlo in maniera realmente sorprendente.