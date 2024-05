GTA 4 diventa un po' più "next-gen", grazie ai fan

I fan stanno aspettando GTA 6, ma a quanto pare il vecchio GTA 4 ha ancora qualcosa da dire.

Dopo GTA 5 (che trovate su Amazon) i capitoli storici sono infatti ancora molto amati, incluso il quarto.

Del resto, alcune settimane fa un video a 8K ha mostrato la mappa di GTA 4 rimasterizzata con il motore di GTA 5 e con diverse modifiche grafiche da urlo.

Ora, come riportato anche da DSOGaming, i modder “xowny” e “Pastreaver” hanno rilasciato due nuove mod per Grand Theft Auto 4, in grado di rendere il gioco più bello da vedere.

La prima mod aumenterà la distanza LOD per tutti i pedoni e i veicoli. La seconda mod, invece, migliorerà le texture di tutte le armi.

Entrando nei dettagli, la mod “2X Vehicles and Peds LOD Distance” è una semplice mod che aumenta di due volte la distanza LOD di pedoni e veicoli. In questo modo, si avrà un minor numero di pop-in durante l'esplorazione di Liberty City.

Il "Weapons HD Texture Pack" utilizza invece strumenti di IA per aumentare la scala delle texture originali.

Secondo i modder, questo pacchetto apporta una serie di miglioramenti visivi alle armi di IV, TLAD e TBoGT, fornendo maggiore definizione e dettagli rispetto alle versioni originali.

I giocatori possono quindi aspettarsi texture di qualità superiore e mappe normali più dettagliate con ombreggiature più accurate.

Se volete migliorare ulteriormente la grafica del gioco, potete in ogni caso utilizzare altri pacchetti di texture HD, tipo questi che vi abbiamo segnalato diversi mesi fa.

Le mod elencate poco sopra potete in ogni caso scaricarle da qui e da qui, ovviamente in forma gratuita.

Ricordiamo che GTA 6 è in arrivo nel 2025 su PS5 e Xbox Series S|X: facciamo il punto su tutte le informazioni già note sul prossimo episodio della serie Rockstar.