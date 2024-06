GTA 3 multiplayer era nei piani, ma «c'era troppo da fare»

GTA 3 è senza dubbio un gioco che ha lasciato il segno, tanto che a quanto pare lo storico terzo capitolo era molto vicino dal ricevere un vero e proprio comparto multiplayer.

Tornato anche nella trilogia di classici HD (che trovate su Amazon),la riproposizione non si è dimostrata però all'altezza.

Advertisement

Ora, dopo che settimane fa un ex sviluppatore di GTA 3 ha parlato del tentativo di risolvere la sfida tecnica più difficile, si è tornati a parlare del gioco.

Come riportato anche da GamesRadar, l'ex direttore tecnico di Rockstar Games ha rivelato che lo studio, a un certo punto, stava sviluppando il multigiocatore per il suo Grand Theft Auto 3.

In risposta a un giocatore che si chiedeva perché la serie avesse abbandonato l'offerta multigiocatore per un po' dopo GTA 2, Obbe Vermeij ha twittato che in effetti aveva codificato il multigiocatore per GTA 3, che non ha mai tagliato il traguardo del rilascio.

«Dato che GTA 1 e 2 avevano il multiplayer, abbiamo pensato che anche GTA 3 avrebbe dovuto averlo», spiega Vermeij.

Tuttavia, l'aggiunta della funzionalità multigiocatore e la creazione accidentale del modello open-world per i due decenni successivi di giochi mainstream sembravano essere troppo.

«Il gameplay di base funzionava, ma c'era troppo da fare e l'abbiamo cancellato», continua Vermeij. «Ci abbiamo riprovato per GTA Vice City e abbiamo fallito. Quando è arrivato GTA San Andreas abbiamo pensato che fosse troppo tardi nel ciclo della console e ci siamo accontentati della modalità cooperativa. Solo per GTA 4 abbiamo assegnato abbastanza coder e level designer per realizzarla».

GTA Online è ora l'esperienza multigiocatore di punta che quasi tutti gli altri servizi live stanno cercando di raggiungere, ma il vecchio catalogo dello studio è ancora supportato da comunità di fan dedicate.

Ad esempio, la mod Multi Theft Auto estende le funzionalità multigiocatore a tutti e tre i giochi GTA dell'era PS2, e lo stesso Vermeij ha dichiarato che è fantastico vedere che le comunità sono ancora così attive per i progetti online non ufficiali.

Parlando ancora del leggendario terzo capitolo della serie Rockstar, un video ci ha mostrato come sarebbe GTA 3 in Unreal Engine 5, e il risultato sembra essere notevole.