GRANDE SCONTO sul set LEGO Atari: risparmi oltre 60€!

Il Black Friday ha portato sconti eccezionali anche sul sito ufficiale LEGO. Tra le numerose offerte, spicca il set LEGO Atari 2600, una magnifica riproduzione della storica console di videogiochi. Un'idea regalo unica, ora disponibile con uno sconto del 30%.

Grazie a questa offerta, il prezzo del set scende da 239,99€ a soli 167,99€. Una proposta davvero vantaggiosa per un set da collezione di alta qualità, ideale da esporre o da aggiungere alla vostra raccolta personale.

Set LEGO Atari, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo fantastico set LEGO è un regalo ideale per gli appassionati di costruzioni e retrogaming. Con l'offerta attuale, potrete risparmiare notevolmente sull'acquisto, giusto in tempo per i regali natalizi. Se cercate idee regalo originali per le festività, questa è un'opzione che dovreste considerare.

Il set è composto da 2532 pezzi e riproduce minuziosamente ogni dettaglio dell'Atari 2600. Include un joystick e tre cartucce di giochi iconici: Asteroids, Adventure e Centipede, inseribili nel LEGO Atari per un realismo ancora maggiore. Il set contiene anche un portacartucce e tutti gli elementi per creare scenette 3D ispirate ai giochi.

Approfittate dell'offerta per portarvi a casa il set LEGO Atari a soli 167,99€ anziché 239,99€. Un'idea regalo originale per i collezionisti e gli amanti delle leggendarie costruzioni LEGO.

Vi invitiamo a visitare la pagina dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

