Gran Turismo, l'uscita globale del film è stata rinviata

Ci vorrà ancora un po' di pazienza prima di vedere il film di Gran Turismo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo: Sony Pictures ha infatti comunicato di aver deciso di rinviare l'uscita del lungometraggio di un paio di settimane.

Se per gli utenti italiani non dovrebbe cambiare molto, dato che l'uscita era già prevista per il 20 settembre — presumibilmente a causa della difficoltà di riempire le sale italiane durante l'estate — il resto del mondo dovrà segnare una nuova data sul calendario: adesso il film ispirato alla serie automobilistica di casa PlayStation (trovate l'ultimo capitolo in sconto su Amazon) uscirà il 25 agosto, e non più l'11 agosto come inizialmente annunciato.

Come riportato da GTPlanet, pare che la scelta sia dovuta allo sciopero di attori e sceneggiatori che sta colpendo tutta Hollywood, il che provocherà anche l'impossibilità per gli attori di promuovere il film.

Sembra dunque che Sony abbia deciso di puntare su una data meno affollata e in cui possa riuscire ad avere la meglio, puntando tutto sul fenomeno del passaparola per attirare gli spettatori interessati al lungometraggio di Gran Turismo.

Ricordiamo che si tratta di un adattamento ispirato ad una storia vera e che, secondo alcuni critici che hanno già avuto la possibilità di vederlo in anticipo, potrebbe davvero essere un successo inaspettato.

Ma toccherà attendere ancora qualche settimana in più per scoprirlo: come anticipavamo in apertura, l'uscita italiana non dovrebbe essere stata modificata. In ogni caso, vi terremo aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità o non appena ne sapremo di più al riguardo.

Nel frattempo, anche su Gran Turismo 7 sono in arrivo novità molto interessanti: Kazunori Yamauchi ha già annunciato la data per l'aggiornamento di agosto. La nuova patch introdurrà anche 4 nuove auto gratuite da sbloccare: nonostante manchi l'annuncio ufficiale, abbiamo già identificato i veicoli in arrivo.