Gran Turismo 7, arriva l'aggiornamento di agosto: ecco le nuove auto gratis

Con un consueto misterioso post su Twitter — o X, se preferite — il director Kazunori Yamauchi ha annunciato ancora una volta l'arrivo di un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7, con tanti contenuti previsti per il mese di agosto.

La prossima patch sarà disponibile dal 7 agosto, primo lunedì del nuovo mese, e introdurrà ben 4 nuove auto gratis da sbloccare per le nostre corse in Gran Turismo 7 (lo trovate in sconto su Amazon).

Ancora una volta, Yamauchi ha deciso di pubblicare un post in cui si vedono soltanto le forme delle auto in arrivo, senza però rivelarci in modo ufficiale i nomi di tutti i veicoli:

The next update is coming on 7 August.

8月7日、次のアップデート来ます。#GT7 pic.twitter.com/Nd0xBHrrwa — 山内 一典 (@Kaz_Yamauchi) July 30, 2023

Fortunatamente, ci vengono incontro ancora una volta gli esperti di GTPlanet, che hanno già provveduto a identificare tutte le auto che saranno disponibili nella patch di agosto.

La prima auto visibile nella sinistra centrale è la Toyota GR Corolla Morizo Edition, un veicolo che era già stato annunciato dal team di sviluppo: tuttavia, la redazione di GTPlanet sottolinea che sarà disponibile per l'acquisto in Brand Central solo dalla fine di settembre.

Fino ad allora, gli utenti potranno provarla nella Sport Mode per fare pratica nel round finale della 2023 Toyota Gazoo Racing GT Cup — che utilizzerà proprio quest'auto.

Tutte le altre auto dovrebbero invece essere disponibili fin dal 7 agosto: dovrebbero essere la Maserati MC20, la Chevrolet Corvette — presumibilmente il modello del 1958 — e un van commerciale basato sulla Toyota Hiace, già presente in Gran Turismo 7 sotto forma di giocattolo nella location Scapes di Tomica Town.

Ovviamente il nostro report include soltanto i veicoli in arrivo ed è plausibile immaginare che l'aggiornamento di agosto includerà ulteriori novità nascoste: vi terremo prontamente informati non appena sarà disponibile il changelog ufficiale.

Nel frattempo, vi ricordiamo che nelle prossime settimane potremo vedere al cinema il film di Gran Turismo: l'ultimo trailer sembra davvero uguale al videogioco. La stampa estera ha già avuto modo di vederlo all'opera: il film potrebbe rivelarsi un successo sorprendente.

Il regista di Gran Turismo potrebbe aver già messo gli occhi su una nota IP PlayStation per un prossimo adattamento: stiamo parlando del celebre Wipeout.