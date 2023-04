Gran Turismo 7 pronto a includere altre 4 auto

Ormai oltre un anno dopo il suo debutto, Gran Turismo 7 continua a ricevere aggiornamenti su base costante da parte di Polyphony Digital. E il prossimo è atteso tra pochi giorni.

A rivelarlo è stato come sempre il producer Kazunori Yamauchi, che sul suo profilo Twitter ha lanciato gli indizi agli appassionati: apprendiamo così che il nuovo aggiornamento, che si potrà scaricare gratis, includerà anche quattro auto. Non ci viene detto quali saranno, abbandonandoci alle ipotesi basate sulle sole silhouette che si vedono nell'immagine.

Secondo quanto notato dagli utenti del forum di ResetEra, dovrebbe trattarsi di una Jaguar XJ220, un'altra stando a quanto si scorge nell'alettone potrebbe essere una AMG. È invece palese (perfino per me, ndr) che due siano delle auto Formula, considerando la forma e il fatto che sia possibile vedere gli alettoni e perfino l'Halo a protezione del pilota, sull'abitacolo.

Difficile al momento dire qualcosa di più, ma per fortuna non dovremo aspettare molto: l'uscita dell'aggiornamento è infatti attesa per il prossimo giovedì, quando potremo scaricare la patch e scoprire tutti i contenuti della nuova patch.

Nelle scorse settimane, ricorderete, era stato lanciato anche l'aggiornamento che aveva introdotto altri veicoli: tra questi avevamo trovato proprio la messa sotto i riflettori dell'idillio con la Super Formula.

Uscito a inizio 2022, Gran Turismo 7 (lo trovate anche su Amazon, ormai in sconto) si è fatto notare da subito per il suo grande amore per il mondo delle auto, con riproduzioni fedelissime e maniacali dei veicoli – anche se alcune scelte nel modello di guida e nella gestione degli avversari in pista ci avevano lasciato perplessi in sede di video recensione.

Oggi, il franchise di Sony Interactive Entertainment diventerà anche un film che racconterà i successi su quattro ruote di un videogiocatore, ispirandosi a una storia vera.

In attesa dell'aggiornamento, ricordiamo che Gran Turismo 7 è disponibile sia per PS4 che PS5.