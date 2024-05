Gran Turismo 7, l'update 1.47 è disponibile a sorpresa: ecco cosa cambia

Polyphony Digital ha appena rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento di emergenza per Gran Turismo 7: da questo momento potete dunque scaricare sulle vostre console la versione 1.47 del celebre simulativo racing.

Si tratta di un hotfix che serve a risolvere alcuni bug emersi con il precedente aggiornamento: nulla di particolarmente grave, ma che poteva comunque rendere problematica l'esperienza di gioco per alcuni utenti.

Advertisement

Gli autori di Gran Turismo 7 (lo trovate su Amazon) sono infatti particolarmente attenti su ogni minimo dettaglio dei veicoli e vogliono assicurarsi che ci sia sempre un'esperienza di guida perfetta su tutte le auto.

Nel caso dell'aggiornamento 1.47, di seguito troverete tutte le modifiche implementate con la nuova versione, come riportate sul sito ufficiale di Gran Turismo:

Miglioramenti e modifiche

1. Impostazioni auto

- Risolto un problema che permetteva di modificare le impostazioni dell'auto anche quando ciò era proibito dal regolamento dell'evento.

- Risolto un problema che permetteva di modificare le impostazioni dell'auto anche quando ciò era proibito dal regolamento dell'evento. 2. Auto

- Risolto un problema che dopo l'aggiornamento 1.46 impediva di montare alcune gomme sulle seguenti auto:

・Lexus LFA '10

Sembra dunque che fossero emersi problemi in particolar modo per la Lexus LFA '10, anche se uno dei bug risolti permetteva di personalizzare i veicoli anche in quegli eventi dove normalmente non era possibile farlo.

Come sempre, il nostro consiglio è quello di scaricare la nuova versione di Gran Turismo 7 il prima possibile: avere una copia aggiornata è infatti fondamentale per riuscire ad accedere sempre a tutte le funzionalità del gioco.

Se non avete invece ancora acquistato l'esclusiva PlayStation, cogliamo l'occasione per segnalarvi che potete approfittare di una speciale offerta su PS Store per la 25th Anniversary Edition, ma solo per poche ore.

Ricordiamo che nel precedentemente aggiornamento di Gran Turismo 7, rilasciato alla fine dello scorso mese, è stata aggiunta anche una concept car elettrica esclusiva, sviluppata appositamente in collaborazione con PlayStation e Polyphony Digital.