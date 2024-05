PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è una grande esclusiva

PlayStation Store ha svelato nelle scorse ore una nuova offerta settimanale molto interessante, separata ovviamente dagli Sconti di Maggio ancora attualmente in corso e che resterà disponibile solo fino al prossimo giovedì del mese.

Questa volta, il negozio digitale per le console PlayStation ha pensato di proporre in sconto una delle esclusive più amate su PS5 e PS4 a un prezzo speciale.

Da questo momento potete infatti acquistare in offerta la 25th Anniversary Digital Deluxe Edition di Gran Turismo 7, l'ultimo capitolo della saga di simulazioni racing sviluppato come sempre da Polyphony Digital.

Questa edizione speciale include entrambe le versioni PS5 e PS4 di Gran Turismo 7, insieme a 1.500.000 crediti di gioco e una Toyota GR Yaris in-game con livree specifiche per paese, così da iniziare al meglio le vostre partite.

Inoltre, l'edizione include ben 30 avatar PSN con costruttori e partner di gioco e la colonna sonora "The Music of Gran Turismo 7".

Solo fino al 9 maggio, potrete fare vostra questa edizione a soli 64,99€, con un risparmio del 35%: normalmente sarebbe infatti proposta al prezzo di 99,99€.

Questa settimana potete dunque risparmiare ben 35 euro: sfortunatamente l'offerta non è valida per le edizioni Standard (che trovate invece scontata su Amazon), ma è in ogni caso un'ottima opportunità se intendevate acquistare l'edizione più completa del gioco.

Potete trovare tutti i dettagli dell'offerta direttamente accedendo alla pagina ufficiale di PlayStation Store sulle vostre console PS5 e PS4. In alternativa, potete procedere all'acquisto anche attraverso il vostro browser al seguente indirizzo.

Qualora la prossima settimana dovesse essere svelato un nuovo gioco scontato a tempo limitato, vi informeremo come sempre tempestivamente sulle nostre pagine con tutti i dettagli.

Nel frattempo, vi ricordiamo che potete ancora approfittare degli Sconti di Maggio, recuperando anche alcuni giochi imperdibili a meno di 10 euro l'uno.