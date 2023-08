Gran Turismo 7, la patch 1.37 è disponibile a sorpresa

Con una mossa a sorpresa, Polyphony Digital ha appena annunciato di aver rilasciato un nuovo aggiornamento da scaricare per Gran Turismo 7, necessario per poter continuare ad accedere a tutte le modalità in-game.

Il team di Kazunori Yamauchi è sempre impegnato nel garantire la migliore esperienza possibile per una delle esclusive di maggior successo su PS5: dopo un inizio burrascoso, il settimo capitolo di Gran Turismo (lo trovate su Amazon) è infatti rimasto costantemente uno dei titoli più giocati sulle console.

Advertisement

A differenza del precedente aggiornamento, questa volta Polyphony Digital è voluta intervenire con un semplice hotfix: il changelog sul sito ufficiale non è infatti particolarmente longevo, ma segnala solo una piccola modifica ormai "temuta" per gli aggiornamenti delle console.

«Migliorata la stabilità generale del gioco».

Non è esattamente chiaro in che modo, ma la patch 1.37 renderà dunque le vostre copie di Gran Turismo 7 più stabili che mai.

Battute a parte, è probabile che gli sviluppatori abbiano semplicemente individuato qualche piccolo errore nelle prestazioni di gioco in seguito all'ultimo aggiornamento, scegliendo di intervenire con una patch tempestiva.

In ogni caso, come anticipavamo in apertura, sarà necessario scaricare l'aggiornamento per continuare ad usufruire di tutte le funzionalità di Gran Turismo 7: vi invitiamo dunque a non rimandarlo e di scaricarlo il prima possibile. Se dovessero emergere eventuali novità nascoste, vi terremo informati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che nelle prossime settimane arriverà nelle sale cinematografiche italiane anche il film ufficiale di Gran Turismo: il lungometraggio ispirato a una storia vera è già disponibile nel resto del mondo, ottenendo già dei primi incassi davvero niente male.

Inoltre, smentendo ulteriormente le ipotesi di chi si aspettava un flop annunciato, la pellicola è riuscita anche a rinnovare l'interesse per la serie videoludica: i giocatori di Gran Turismo 7 sono infatti aumentati grazie al film.