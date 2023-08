Gran Turismo 7, nuovo update da ora: ecco le novità gratis

Da oggi, 7 agosto, è il momento di mettere mano a un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7, ricco di contenuti e auto.

Il racing game di Polyphony Digital (la trovate su Amazon) riceve infatti con discreta regolarità nuovi aggiornamenti, sia su console PS5 che su PS4.

Ora, dopo che la notizia era stata anticipata da Kaz Yamauchi, è il turno di scoprire nel dettaglio le novità.

Come riportato anche da Destructoid, l'aggiornamento 1.36 aggiunge una nuova livrea che permetterà di ricreare la Nissan GT-R Nismo GT3 '18 vista nel film di Gran Turismo, di prossima uscita.

Polyphony Digital sta infatti anche organizzando una campagna di regali. Dal 7 agosto al 28 settembre, infatti, sarà possibile aggiudicarsi l'auto in questione.

Per ottenere la Nissan del film di Gran Turismo, non dovete fare altro che entrare in GT 7 e selezionare il pannello speciale in alto a destra nella schermata della mappa del mondo.

Oltre ai nuovi contenuti legati al film, sono state rese disponibili nuove auto:

Chevrolet Corvette (C1) ’58

Maserati MC20 ’20

Toyota GR Corolla MORIZO Edition ’22

Toyota Ambulance Himedic ’21 (acquistabile presso Brand Central da fine settembre)

La stazione dei vigili del fuoco di Fukuoka Est è stata aggiunta ai paesaggi mentre i seguenti menu extra sono stati inseriti nel GT Cafe:

Menu extra n. 26: "Maserati" (Livello del collezionista 40 e oltre)

Menu extra n. 27: "Aston Martin" (Livello del collezionista 44 e oltre)

Menu extra n. 28: "Kei cars" (livello di collezione 27 e oltre)

Gran Turismo 7 celebrerà anche il World Series Showdown 2023 di Amsterdam che si svolgerà tra l'11 e il 12 agosto. Con la campagna "Pronostica i vincitori", è possibile ottenere crediti di gioco prevedendo quali squadre vinceranno la Coppa Costruttori e la Coppa delle Nazioni al World Series Showdown.

Restando in tema, il settimo episodiodi Gran Turismo ha potuto festeggiare anche un riconoscimento davvero molto speciale, grazie a un'auto esclusiva sviluppata da Ferrari.

Ricordiamo, se vi fosse sfuggito, che la saga automobilistica di Polyphony sta per diventare anche un film tratto da una storia vera e in arrivo nelle sale italiane dal 20 settembre di quest'anno.