Gran Turismo 7 annuncia un «grande aggiornamento» in arrivo

I fan di Gran Turismo 7 dovranno necessariamente tenere d'occhio l'attuale settimana: Polyphony Digital si sta infatti preparando a grandi novità, a giudicare dall'ultimo teaser lanciato sui social.

Il papà della serie dedicata agli amanti dell'automobilismo ha infatti rivelato che questa settimana arriverà un «grande aggiornamento», accompagnando il tutto come di consueto con una semplice immagine con nuove auto in arrivo.

Ovviamente, più che le auto in arrivo su Gran Turismo 7 (lo trovate su Amazon) ci interessa la scelta di parole: l'ultima volta che aveva utilizzato questi termini fu lo scorso febbraio, quando arrivò l'IA Sophy insieme a tantissime novità.

Un annuncio che arriva a poche settimane di distanza dalla rivelazione di un noto modder della serie, che anticipava come Polyphony Digital si stesse preparando al più grande update mai visto, forse in risposta a Forza Motorsport.

Per il momento non sappiamo cosa includerà effettivamente questo aggiornamento, ma grazie a GT Planet sappiamo già quali saranno le 7 nuove automobili che potremo iniziare a guidare da questa settimana.

E nello specifico stiamo parlando di Lexus LFA, Nismo 400R, 2022 Porsche 911 GT3 RS, Dodge R/T 440, Dodge Challenger Demon, Tesla Model 3 e la W201 Mercedes-Benz 190E.

L'aggiornamento 1.40 si preannuncia essere dunque particolarmente ambizioso, ma in assenza di ulteriori comunicazioni ufficiali l'unica cosa che i fan potranno fare è speculare sulle tante novità in arrivo.

A questo punto non ci resta che attendere questo interessante update di Gran Turismo 7 o eventuali comunicazioni ufficiali da Polyphony Digital: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, ricordiamo che Polyphony Digital è ormai pienamente impegnata nel supporto della sua ultima esclusiva PlayStation, tanto da aver deciso di abbandonare il precedente episodio: i server di Gran Turismo Sport stanno ormai per andare offline.