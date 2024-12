GOTY a parte, Black Myth: Wukong sta vivendo un momento d'oro

I The Game Awards sono ormai alle spalle, ma ciò non significa che la serata sia passata senza polemiche, dato che il team di Black Myth: Wukong non è affatto contento di essere stato escluso dal premio principale, ossia il Game of the Year.

L'action game in questione ha infatti perso il premio più ambito ai The Game Awards 2024 a favore di Astro Bot (che trovate su Amazon).

Secondo Alanah Pearce, ex-scrittrice di Santa Monica, alcuni membri del team di sviluppo di Black Myth: Wukong sarebbero arrivati addirittura alle lacrime dopo l'annuncio del GOTY.

Tuttavia, questo non sembra aver danneggiato il gioco. Secondo SteamDB (via The Gamer), Black Myth: Wukong ha visto un afflusso di giocatori, raggiungendo il numero più alto di utenti dalla metà di ottobre.

Black Myth: Wukong non è nuovo a numeri di giocatori elevati. Ha battuto tutti i record quando quasi 2,5 milioni di giocatori hanno giocato simultaneamente al lancio del gioco ad agosto, superando 1 exabyte di dati su Steam in Cina.

Essendo un titolo per giocatore singolo, il numero di utenti ha cominciato a diminuire. Sebbene ancora notevole, si è stabilizzato su una media di 60mila utenti simultanei, perlomeno fino allo scorso giovedì, durante i The Game Awards.

Nonostante abbia vinto il premio "Player's Voice" e il premio come miglior gioco d'azione, il CEO di Game Science ha criticato lo show dopo che il gioco non ha ricevuto il GOTY.

Ma non solo: Wukong è stato il gioco con il punteggio Metacritic più basso mai nominato per il premio principale di The Game Awards, quindi sembra che le sue aspettative fossero un po' fuori luogo.

Sarà interessante vedere ad ogni modo quanti di questi giocatori hanno deciso di unirsi per mostrare il loro supporto a Game Science e quanti l'hanno fatto solo per pura curiosità.