Black Myth: Wukong ha perso il GOTY, e c'è chi se ne lamenta

La reazione del produttore di Black Myth: Wukong, Feng Ji, alla mancata vittoria del titolo di Game of the Year ai The Game Awards 2024 ha suscitato non poche polemiche.

Nonostante il gioco sia stato accolto positivamente dalla critica e abbia conquistato premi importanti come Players' Voice e Best Action Game, Feng Ji ha espresso pubblicamente la sua frustrazione per la sconfitta contro Astro Bot (capolavoro che trovate su Amazon).

Del resto, la vittoria del bellissimo platform PlayStation sembra aver indignato diversi addetti ai lavori, e non solo.

Attraverso un post su Weibo (via Game Rant), Feng Ji ha dichiarato: «I giochi nominati quest'anno erano tutti eccezionali, ma onestamente, non riesco ancora a capire quali fossero i criteri per il Game of the Year. Sento di essere venuto fin qui per niente!»

Ha inoltre rivelato di aver scritto il discorso di accettazione per il Game of the Year due anni fa, dimostrando quanto fosse sicuro del successo del titolo.

Queste affermazioni hanno diviso l'opinione pubblica, soprattutto tra i fan PlayStation, dove molti hanno definito Feng Ji "arrogante" o addirittura un "cattivo perdente".

Tuttavia, è importante considerare che parte del contesto o del tono potrebbe essersi perso nella traduzione.

Black Myth: Wukong è stato nominato in cinque categorie, tra cui Best Art Direction e Best Game Direction, ma ha perso contro titoli come Metaphor: ReFantazio e lo stesso Astro Bot, vincitore del Game of the Year.

A complicare ulteriormente la situazione, Black Myth è il gioco con il punteggio più basso mai nominato per il titolo di Game of the Year: 82 su OpenCritic, a fronte di un 95 di Astro Bot.

Nonostante ciò, il titolo ha brillato in altre aree, conquistando due premi e mantenendo un punteggio utente di 90 su 100.

Per ora, Feng Ji dovrà affrontare le critiche, ma le sue parole sottolineano anche quanto pressione e aspettative possano influenzare lo sviluppo di giochi di alto profilo.

Parlando ancora del gioco, Game Science ha da poco rilasciato l'aggiornamento di dicembre di Black Myth: Wukong, in vista del lancio dell'edizione fisica (già avvistabile su Amazon).