Il mancato GOTY a Black Myth avrebbe fatto piangere gli sviluppatori

Black Myth: Wukong ha conquistato i giocatori quest'anno grazie a un comparto visivo rivoluzionario, oltre che per la sua importanza culturale come grande uscita di uno studio cinese.

Tuttavia, il gioco ha perso il premio Game of the Year ai The Game Awards 2024 a favore di Astro Bot (che trovate su Amazon).

Secondo Alanah Pearce (via Tech4Gamers), ex-scrittrice di Santa Monica, alcuni membri del team di sviluppo di Black Myth: Wukong sono stati visibilmente emozionati all'evento, con alcune persone che sarebbero arrivate addirittura alle lacrime dopo l'annuncio del GOTY.

La sconfitta è stata uno shock per molti fan e addetti ai lavori. Sebbene Astro Bot sia considerato un titolo solido, numerosi sostengono che Black Myth: Wukong fosse più meritevole.

Alcuni lo hanno definito una pietra miliare per i giochi di ruolo d'azione. La sua candidatura è stata inoltre storica, segnando la prima volta che un titolo cinese veniva riconosciuto a questo livello nella categoria Game of the Year.

Il CEO di Game Science, lo studio dietro Black Myth, ha apertamente espresso delusione per i criteri di selezione, lamentando il fatto di aver affrontato il viaggio fino all’evento per poi tornare a mani vuote.

Molti sostengono che il processo di selezione non abbia dato il giusto peso alla portata di Black Myth: Wukong, il quale ha rappresentato un momento di svolta per l’industria cinese dei videogiochi.

Nonostante la delusione, il successo del gioco rimane indiscusso. Il futuro dello studio e dei giochi provenienti dalla Cina appare più promettente che mai.