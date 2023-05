Gotham Knights per PS5 al prezzo più basso di sempre! -32%

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui migliori videogiochi per PS5 e Xbox Series X.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo Gotham Knights, che attualmente potete portarvi a casa in versione PS5 a soli 27,25€, che scendono a 23,81€ per quella Xbox Series X.

Action-adventure ambientato a Gotham City, conosciuta per il suo ambiente oscuro e criminoso, Gotham Knights offre la possibilità di esplorare liberamente la metropoli, intervenire in aiuto dei cittadini risolvendo i loro problemi e svolgere una serie di missioni secondarie.

La trama del gioco prende avvio a seguito della morte di Batman, il famoso protettore di Gotham. In sua assenza, i membri della Bat Family - Batgirl, Robin, Nightwing e Red Hood - si riuniscono e uniscono le loro forze per difendere la città dalla minaccia dell'organizzazione criminale nota come Corte dei Gufi.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, «Gotham Knights ci ha sorpreso positivamente: non si tratta naturalmente di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma è in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell'universo DC Comics, anche e soprattutto per via dell'assenza di Batman. Rinunciare a Bruce Wayne è stato un esperimento coraggioso, ma che è riuscito pienamente nel suo intento: farci familiarizzare con una nuova avventura, un nuovo universo ed eroi che, per quanto già conosciuti e ammirati, ora possiamo apprezzare sotto una nuova luce».

