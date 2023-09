GOG vi regala un nuovo gioco gratis "spaziale", in attesa di Starfield

GOG ha deciso di proporre ai suoi utenti un nuovo sorprendente regalo, senza alcun limite di tempo: il simulatore spaziale Helium Rain non sarà più disponibile a pagamento, ma potrà essere riscattato gratuitamente da tutti gli utenti.

Con l'imminente arrivo di Starfield su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) i fan non vedono l'ora di poter esplorare uno spazio videoludico quasi infinito: forse è proprio per questo motivo che lo store ha deciso di proporre proprio questa interessante produzione di Deimos Games, per ingannare l'attesa.

Advertisement

Come annunciato sul blog ufficiale di GOG, adesso non sarà più necessario spendere neanche un centesimo per aggiungere Helium Rain al vostro account, a differenza dei 3.21 dollari richiesti in precedenza.

In questa produzione sarete a capo di una compagnia spaziale: il vostro obiettivo sarà guadagnare il più possibile comprando navicelle spaziali, firmando contratti e anche migliorando la nostra nave, oltre a militarizzarci adeguatamente per prevenire attacchi dai pirati nello spazio.

Avrete bisogno di coordinare adeguatamente sia l'azione in tempo reale che la strategia a lungo termine per poter ottenere i migliori risultati: un titolo che potrebbe soddisfare la vostra voglia di fare carriera nello spazio, in attesa dell'ultima fatica realizzata da Bethesda.

Per poter aggiungere Helium Rain alla vostra raccolta, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Add to cart", per poi completare l'operazione spendendo zero centesimi: in pochissimi istanti sarà aggiunto al vostro account e potrete iniziare a scaricarlo.

A differenza del precedente giveaway a tema fantasy, non si tratta di una promozione a tempo limitato: sentitevi dunque liberi di procedere senza alcuna fretta.

Se siete in cerca di altri giochi gratis da scaricare su PC, non dimenticatevi di controllare l'ultimo omaggio settimanale di Epic Games Store e l'ultimo regalo di agosto disponibile su Prime Gaming.