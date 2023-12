Prime Gaming, disponibili 2 nuovi giochi gratis per Natale

Tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime potranno festeggiare il Natale un po' in anticipo, grazie a due nuovi giochi gratis offerti grazie all'iniziativa Prime Gaming.

Gli utenti iscritti all'apposito servizio in abbonamento (di cui trovate tutti i dettagli su Amazon) possono infatti accedere anche a tanti vantaggi riservati esclusivamente ai giocatori, come nuovi giochi gratis mensili distribuiti su cadenza settimanale.

I nuovi giochi gratis su Prime Gaming di questa settimana, arrivati giusto in tempo per le festività natalizie, sono Aground e Kombinera, rispettivamente riscattabili tramite l'apposita Amazon Games App e Epic Games Store.

Il primo di questi titoli avrebbe dovuto tecnicamente essere rilasciato la scorsa settimana ma, come avevamo anticipato in quell'occasione, la sua release gratuita è stata evidentemente rimandata: si tratta di un gioco di ruolo a piattaforme incentrato prevalentemente su mining e crafting, in cui dovrete riuscire a sopravvivere dopo essere rimasti confinati su un'isola deserta.

Kombinera è invece un colorato rompicapo a piattaforme, in cui dovrete riuscire a combinare tutte le sfere che si muoveranno all'unisono in tantissimi livelli sempre più complessi.

Per riscattare Kombinera, come anticipavamo in precedenza, avrete bisogno di un account su Epic Games Store da associare al vostro profilo Amazon, mentre per Aground basterà semplicemente scaricare l'apposita app dedicata ai giochi gratis di Prime Gaming: in entrambi i casi non dovrete effettuare alcun acquisto aggiuntivo, ma solo assicurarvi di essere iscritti al servizio in abbonamento.

Dopo aver effettuato il riscatto, entrambi i giochi gratis resteranno vostri per sempre e senza limiti di tempo: non dovete fare altro che fare clic sui link qui di seguito e seguire le semplici istruzioni su schermo.

Entrambi i giochi resteranno disponibili per il riscatto fino al 24 gennaio 2024: avete dunque 33 giorni a partire da ora per procedere ad aggiungerli alla vostra raccolta.

Se avete voglia di altri giochi gratis su PC, non dimenticatevi di riscattare il nuovo omaggio natalizio di Epic Games Store e dare un'occhiata al catalogo di Steam, dove sono disponibili tanti interessanti free-to-play.