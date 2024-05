God of War starebbe per tornare, ma su PC

God of War Ragnarok potrebbe essere il prossimo gioco PlayStation a sbarcare anche su PC.

Il sequel del gioco uscito nel 2018 (che trovate anche ) ha infatti chiuso la saga del Dio della Guerra.

Advertisement

Mentre qualcuno ha già immaginato il prossimo God of War ambientato tra le piramidi d'Egitto, ora alcuni rumor sembrano puntare alla versione PC.

Come riportato anche da PushSquare, un nuovo report afferma che Ragnarok starebbe per sbarcare anche su personal computer.

Questo, perlomeno, secondo un nuovo rapporto del sempre affidabile leaker di PS Plus Billbil-Kun.

Pare infatti che l'annuncio ufficiale potrebbe essere fatto già questo mese, il che potrebbe coincidere con un potenziale PlayStation Showcase che si terrà a maggio.

Questo segnerebbe la seconda volta che Kratos e suo figlio Atreus approdano sulla piattaforma PC, dopo l'ingresso del primo God of War del 2018, uno dei primi port su PC di Sony.

Ricordiamo anche che questo mese toccherà anche a Ghost of Tsushima Director's Cut per PC, il quale consentirà agli utenti di sbloccare Trofei e visualizzare la loro lista amici, oltre al fatto che non obbligherà nessuno a creare un account PSN, dopo le polemiche legate a Helldivers 2 che hanno travolto Sony la scorsa settimana.

Non ci resta quindi che attendere la conferma ufficiale dell'arrivo di God of War Ragnarok anche su PC.

Restando in tema, secondo l'affidabile Nick Baker di Xbox Era, i primi tre capitoli storici di God of War torneranno in una nuova versione su PlayStation 5, sebbene al momento manchino le conferme del caso.

Ma non solo: i TeaserPlay hanno dato vita a un remake di God of War realizzato in Unreal Engine 5: trovate il video nella notizia.

Infine, se volete sapere quali sono i capitoli della saga di Kratos migliori di sempre, date un'occhiata alla nostra classifica.