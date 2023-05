God of War perde un "pezzo" storico del team, dopo 11 anni

God of War Ragnarok, la seconda avventura di Kratos e Atreus, è uscita da mesi, ma a quanto pare ora è il momento dei saluti per un membro storico dello staff.

Il sequel del big uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo interessante) ha chiuso la saga del Dio della Guerra.

Advertisement

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo infatti spiegato che «Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile.»

Ora, dopo che mesi fa Cory Barlog sembrava aver confermato lo sviluppo di un sequel di Ragnarok (anticipando anche uno dei temi della storia), a quanto pare l'art director Raf Grassetti non ne prenderà parte.

Come riportato anche da GamesRadar, il direttore artistico di God of War e Ragnarok ha deciso di lasciare Sony Santa Monica dopo 11 anni.

Grassetti ha annunciato la sua partenza oggi, 19 maggio 2023, confermando apparentemente che non è solo il suo ultimo giorno nella casa di God of War, ma anche in Sony in generale.

«È una sensazione dolceamara, ma sono sopraffatto dalla gratitudine per le innumerevoli opportunità che ho avuto la fortuna di avere», ha scritto Raf su Twitter.

«Sony è stata la mia seconda casa e sono immensamente grato di essere stato coinvolto così profondamente in God of War. Le abilità che ho imparato e i legami profondi che ho stretto con persone incredibili rimarranno con me per sempre».

Grassetti ha ringraziato i director Cory Barlog ed Eric Williams per il loro sostegno, nonché i responsabili interni come il capo della produzione Scott Rohde.

La redazione di SpazioGames al gran completo augura in bocca al lupo al talentuoso artista.

Restando in tema, vi ricordiamo che God of War diventerà una serie TV prodotta da Amazon Prime Video, andando così ad aggiungersi alla mole di progetti destinati al piccolo schermo.

Ma non è tutto: ricordiamo che Ragnarok ha di recente toccato la cifra delle 11 milioni di copie vendute, che troppo male non è.