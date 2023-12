God of War, il terzo capitolo sarà in Egitto? C'è un indizio

L'espansione gratuita di God of War Ragnarok, ossia Valhalla, a quanto pare includerebbe anche un presunto riferimento all'Antico Egitto.

Il sequel del classico del 2018 (che trovate su Amazon) ha infatti da poco ricevuto un DLC gratuito che ha messo d'accordo praticamente tutti.

Advertisement

God of War Ragnarok Valhalla è stato reso disponibile da pochi giorni e sta già raccogliendo consensi da parte dei giocatori, inclusi quelli che hanno "odiato" la campagna dell'ultimo Call of Duty.

Ebbene, dopo che l'espansione gratuita di God of War Ragnarok per molti è addirittura superiore all'avventura originale di Kratos, sembra che questa nasconda un indizio per il prossimo capitolo.

Come riportato anche da GamingBible, l'utente di X Pyro5 pensa di aver individuato quelle che sembrano essere delle piramidi sullo sfondo della nuova espansione del gioco.

Come molti hanno sottolineato, Kratos è già stato in Egitto, ma non in un videogioco. In un fumetto che collega i suoi viaggi dalla Grecia a Midgard, Kratos ha visitato e lasciato brevemente il paese durante il suo esilio.

Sembra che il team di Santa Monica Studios stia puntando sull'Egitto per la prossima avventura di Kratos, e questa potrebbe essere un'ulteriore prova.

Poiché il nuovo destino di Kratos è quello di essere un dio della speranza piuttosto che della guerra, potrebbe tornare in Egitto per aiutare il suo popolo, facendo potenzialmente arrabbiare gli dei egizi.

Non ci resta quindi che attendere novità ufficiali da parte di Sony Santa Monica, le quali potrebbero arrivare già nel corso del prossimo anno.

Del resto, guardando al sequel del gioco, a quanto pare questi potrebbe essere già stato anticipato proprio nel finale del contenuto scaricabile uscito da pochi giorni.

Ma non solo: mesi fa qualcuno ha immaginato il prossimo God of War ambientato tra le piramidi dell'Antico Egitto, con Kratos e Atreus pronti a sfidare le divinità.