God of War Ragnarok, il finale di Valhalla anticipa che la saga non è finita

Durante la giornata di ieri è stato confermato di il ritorno di God of War Ragnarok con una modalità roguelike gratuita chiamata Valhalla.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon) sembra quindi non aver chiuso la saga del Dio della Guerra.

Advertisement

Come annunciato nel corso dei TGA, si tratta di un DLC gratis chiamato God of War Ragnarok Valhalla.

In Valhalla il nostro Kratos dovrà vedersela con nuove sfide inedite, tanto che di recente è emerso il peso esatto del DLC e alcune novità sui Trofei sbloccabili.

Ora, però, come riportato anche da GamesRadar, uno sceneggiatore di God of War Ragnarok ha lasciato intendere che ci saranno altre novità per la storia dopo i titoli di coda di Valhalla.

Orion Walker, senior writer di Sony Santa Monica, ha anticipato che ci saranno altre novità per la storia generale di God of War anche dopo i titoli di coda del nuovo aggiornamento.

Di cosa si tratterà, esattamente? Questa è la domanda che tutti si pongono in questo momento.

Walker non ha offerto ulteriori informazioni sul teaser, quindi dovremo aspettare chissà quanto per scoprire a cosa allude lo scrittore.

A quanto pare, il nuovo DLC Valhalla è molto più di un semplice add-on roguelike per Ragnarok.

Si tratta di un vero e proprio epilogo della storia di Kratos, che si reca nel regno del Valhalla per affrontare le dure prove con Mimir, ma questa volta senza l'aiuto di Atreus.

Il DLC, lo ricordiamo, ha alcuni elementi roguelite per «un nuovo twist» dedicato al personaggio ed è considerato un vero e proprio regalo alla community da parte di Sony Santa Monica.

Il download è in ogni caso stato rilasciato in forma totalmente gratuita il 12 dicembre, ossia ieri.

Restando in tema, di recente è stato annunciato anche un nuovo RPG di God of War, anche se potrebbe non essere la continuazione della serie che i fan speravano.