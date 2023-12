Il DLC gratis di God of War Ragnarok dura quanto Call of Duty, e i fan sono perplessi

Se vi siete sintonizzati sui The Game Awards solo pochi giorni fa, una delle più grandi sorprese della serata è stata senza dubbio l'annuncio di God of War Ragnarok Valhalla.

Il sequel del gioco uscito nel 2018 (che trovate su Amazon) ha quindi offerto nuova linfa alla saga del Dio della Guerra.

Proprio durante i TGA, Christopher Judge - doppiatore di Kratos - si è lasciato andare a una battuta al vetriolo circa la durata della campagna dell'ultimo Call of Duty Modern Warfare 3, tanto che persino gli sviluppatori del gioco non si sono trattenuti dal rispondergli.

La questione a quanto pare non è finita qui: God of War Ragnarok Valhalla è stato reso disponibile ieri e sta già raccogliendo immensi consensi da parte dei giocatori, i quali si sono resi conto che il contenuto duri tanto quanto la campagna single player di MW3 (via GamingBible).

Ebbene, come molti giocatori stanno facendo notare, l'espansione gratuita di God of War Ragnarok è al livello della campagna principale di Modern Warfare 3 (il gioco è però offerto a prezzo pieno).

Valhalla è uscito solo ieri, quindi non si sa ancora quanto sia lungo il tempo di completamento, ma sembra che i giocatori abbiano impiegato tra le tre e le sei ore per affrontare la parte principale del gioco (anche se molti riferiscono che ci sono ben più di 10 ore di contenuti, se si vuole vedere tutto ciò che il DLC offre).

In confronto, anche la campagna principale di Modern Warfare 3 si aggira tra le tre e le sei ore, ma si avvicina alle nove ore per il completamento completo. È una gara serrata.

«Il DLC Valhalla è il mio GOTY 2023», scrive un fan su X, mentre un altro ha elogiato la storia "incredibile" del DLC, aggiungendo che ci sono stati «momenti epici che non mi aspettavo».

Per quanto riguarda Valhalla, nel DLC il caro vecchio Kratos dovrà vedersela con nuove sfide inedite, tanto che di recente è emerso il peso esatto del DLC e alcune novità sui Trofei sbloccabili.