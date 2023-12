God Of War Ragnarok Valhalla, per i fan è meglio del gioco base

Come molti giocatori stanno facendo notare, l'espansione gratuita di God of War Ragnarok, ossia Valhalla, è addirittura migliore del gioco originale.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (che trovate su Amazon) ha infatti da poco ricevuto un DLC gratuito realmente sorprendente.

God of War Ragnarok Valhalla è stato reso disponibile da poche re e sta già raccogliendo ottimi consensi da parte dei giocatori, inclusi quelli che hanno "odiato" la campagna singleplayer dell'ultimo Call of Duty.

Ebbene, come molti giocatori stanno facendo notare (via GamingBible), l'espansione gratuita di God of War Ragnarok per molti è addirittura superiore all'avventura originale di Kratos.

C'è quindi da stupirsi se il DLC sia stato elogiato come «incredibilmente meraviglioso», con alcuni fan che sostengono che sia addirittura migliore del gioco base.

L'OP non è l'unico a elogiare così tanto il contenuto scaricabile, anche altri sono stati pronti a concordare. «Sono davvero sorpreso di quanti contenuti ci siano. È fantastico. Soprattutto quel momento, porca miseria», ha dichiarato oO_Gero_Oo, e anche se non possiamo fornire dettagli su "quel momento" senza rovinarvi la sorpresa.

Il legame con i titoli precedenti è ciò che rende Valhalla così potente, come spiegato da un giocatore: «Sono ancora momenti importanti e il loro valore è trasmesso in modo appropriato... ma sicuramente non avrete il fattore 'wow' di cui tutti parlano senza un qualche collegamento con la trilogia originale».

Nonostante God Of War Ragnarok: Valhalla sia stato meritatamente lodato, alcuni giocatori stanno già guardando al sequel del gioco, che a quanto pare potrebbe essere già stato anticipato proprio nel finale del contenuto scaricabile uscito da pochi giorni.

Per quanto riguarda Valhalla, nel DLC il caro vecchio Kratos dovrà vedersela con nuove sfide inedite, tanto che di recente è emerso il peso esatto del DLC e alcune novità sui Trofei sbloccabili.