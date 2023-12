God Of War, i fan vogliono lo spin-off su Thor

L'espansione gratuita di God of War Ragnarok, ovvero Valhalla, è da poco disponibile, ma a quanto pare i fan stanno già chiedendo a gran voce uno spin-off.

Il sequel del big uscito nel 2018 (che trovate su Amazon) ha da poco ricevuto un DLC gratis che ha messo d'accordo anche i giocatori più esigenti.

Advertisement

God of War Ragnarok Valhalla è difatti disponibile da una manciata di giorni, esaltando anche i giocatori che hanno "odiato" la campagna dell'ultimo Call of Duty.

Quindi, se l'espansione gratuita di God of War Ragnarok per molti è addirittura superiore all'avventura originale di Kratos, sembra che ai fan non basti.

Come riportato anche da GamingBible, in molti chiedono che il Thor di God Of War abbia un proprio spin-off.

Un finale segreto del gioco 2018 ha mostrato l'arrivo del Dio del Tuono, che sarebbe diventato uno dei tanti avversari di Kratos nel sequel del 2022.

Interpretato dall'attore Ryan Hurst, il Thor del gioco è nettamente diverso dalla sua interpretazione nel Marvel Cinematic Universe, interpretato da Chris Hemsworth.

Tuttavia, molti fan affermano di preferire l'interpretazione di Hurst del dio norreno.

Su Reddit un utente ha chiesto: «Qualcuno vuole uno spin-off di God Of War come Thor? Credo che potrebbe essere davvero un'ottima costruzione del personaggio e del mondo per la parte norrena e personalmente mi piacerebbe vedere un Thor più giovane dopo aver finito Ragnarok».

Non è passato molto tempo prima che altri fan prendessero parte al thread per condividere i loro pensieri e sembrerebbe che secondo loro Santa Monica Studio farebbe bene prendere in considerazione un futuro per Thor.

Un commento recita: «Mi sarebbe piaciuto poter usare il martello per tutto il Ragnarok, quindi uno spin-off che mostri il passato di Thor sarebbe bello secondo me».

Un altro ha aggiunto: «Mi piacerebbe uno spin-off su Thor. Soprattutto per il Mjölnir, a dire il vero».

La storia di Thor si è conclusa in God Of War Ragnarok, ma con una vita di avventure e storie di ogni genere ci sarebbero contenuti più che sufficienti per riempire un gioco. Speriamo solo che gli sviluppatori la pensino allo stesso modo.

Del resto, guardando al sequel del gioco, a quanto pare questi potrebbe essere già stato anticipato proprio nel finale del contenuto scaricabile uscito da pochi giorni.

Ma non solo: mesi fa qualcuno ha ipotizzato che il prossimo God Of War sarà ambientato tra le piramidi dell'Antico Egitto, con Kratos e Atreus pronti a sfidare le divinità.