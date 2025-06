In queste ore molti giocatori stanno sperimentando con Nintendo Switch 2, ovviamente, anche con gli update gratis per i giochi già pubblicati su Nintendo Switch e che troveranno una seconda vita sulla nuova console.

Tra cui Batman Arkham Knight, l'ottimo titolo di Rocksteady che sulla console ibrida di Nintendo non era così ottimo.

Il titolo era diventato il simbolo di come sai complesso adattare titoli complessi all'hardware limitato della ormai fu-Nintendo Switch. Il gioco presentava stuttering devastanti che raggiungevano i 180 millisecondi di frame-time, con prestazioni che crollavano sotto i 20fps durante le sezioni di guida, rendendo l'esperienza praticamente ingiocabile.

Ma, come riporta Eurogamer, le prime prove condotte da Digital Foundry dimostrano che la nuova piattaforma non si limita semplicemente a far girare i vecchi titoli, ma li migliora evidentemente grazie alla potenza aggiuntiva dell'hardware.

«Batman: Arkham Knight è il più stabile possibile su Switch 2 senza dover tornare al gioco e ottimizzarlo», spiega DF nell'analisi.

Sebbene il gioco presenti ancora brutte texture ridotte e orribili problemi di aliasing, gira in modo impeccabile come è possibile con il codice originale. La potenza extra di CPU e GPU, combinata con la maggiore velocità di archiviazione, sta di fatto forzando il gioco a essere tutto ciò che può essere, dati i vincoli di progettazione imposti al codice originale.

Nonostante quasi un raddoppio degli fps, che passano da 15 a 30, gli analisti segnalano che purtroppo le fasi di guida della Batmobile rimangono ancora difficili da digerire, «al limite dell'ingiocabile».

Batman Arkham Knight era un gioco poco ottimizzato a prescindere, ma sarà interessante vedere come titoli più stabili possano godere degli aggiornamenti gratis per Nintendo Switch 2. Che siano first o third party, ci sono tanti giochi che già sappiamo miglioreranno sensibilmente.

La console, insomma, funziona, aspettiamo di vedere altri titoli mano a mano che i giocatori continueranno a provare ad avviare titoli usciti sulla precedente generazione di Nintendo.

Tra quelli che sono presenti ora, invece, il tutorial a pagamento di Nintendo Switch 2 presenta un piccolo problema per il completamento.