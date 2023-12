Gli sviluppatori di The Last of Us Multiplayer elogiano il gioco cancellato

Naughty Dog ha da poco deciso di bloccare lo sviluppo di The Last of Us Multiplayer.

Messa da parte la versione PC di The Last of Us Part I (lo trovate su Amazon in versione PS5) questo nuovo progetto avrebbe dovuto offrire un'esperienza online basata sul mondo di Joel ed Ellie.

Advertisement

La notizia della cancellazione del gioco è stato sicuramente un colpo non indifferente per i fan

Ora, dopo che l'insider Dusk Golem ha rilasciato quella che sembrerebbe essere un'immagine del gioco cancellato, alcuni sviluppatori di The Last of Us Multiplayer sono scesi in campo sui social media per piangere la cancellazione del progetto.

Come riportato da GamesRadar, il technical designer Nathaniel Ferguson ha twittato che il multiplayer di TLOU è stato «assolutamente il momento più bello della mia carriera».

Ha aggiunto che è stato un giorno triste per lui, ma che vede un futuro brillante per Naughty Dog.

Il game designer Karl Morley ha dichiarato invece che il progetto è stato per lui un'importante esperienza di apprendimento e che è stato divertente per lui giocare in multiplayer.

La designer dei dialoghi Kat McNally ha reso noto di essere orgogliosa di ciò che il team ha realizzato e ha sottolineato che la decisione di cancellare il multiplayer di TLOU non è stata facile.

Naughty Dog ha affermato che per poter supportare adeguatamente il titolo nei mesi a venire avrebbe dovuto togliere più risorse dai progetti per giocatore singolo attualmente in sviluppo, i quali sarebbero un bel po'.

Nessuna sa se tra questi vi sia anche il remake della trilogia di Uncharted, cosa che i fan sperano ardentemente, al punto da dare vita a vere e proprie petizioni.

Chissà se tra questi possa esserci anche e soprattutto l'attesissimo The Last of Us Part 3, cosa a questo punto abbastanza scontata a dire il vero.