Il cinema horror sta vivendo una fase di particolare interesse verso le trasposizioni videoludiche, e l'ultima notizia in ordine di tempo riguarda The Medium, il titolo di Bloober Team che approderà sul grande schermo.

Gli autori di Silent Hill 2 Remake (che trovate invece su Amazon) si erano messi alla prova con diverse produzioni, prima di riuscire a fare definitivamente centro con il remake dell'opera di Konami: The Medium era stato sicuramente uno dei progetti più affascinanti e con un grande potenziale, seppur ancora con qualche sbavatura.

La produzione del film live-action sarà affidata a Gary Dauberman, figura di spicco del genere che ha lavorato su pellicole di successo come It del 2017 e il suo sequel, oltre alla recente trasposizione cinematografica di un altro gioco horror, ovvero Until Dawn.

L'annuncio rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita dello studio polacco, che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama dell'horror videoludico.

Dal videogioco al cinema: una partnership strategica

La società di produzione Coin Operated, fondata proprio da Dauberman, ha acquisito i diritti per realizzare l'adattamento cinematografico del gioco uscito nel 2021.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter (via PC Gamer), la collaborazione è nata da una sintonia immediata tra Dauberman e Piotr Babieno, CEO di Bloober Team: la visione condivisa del futuro del genere horror ha costituito la base per un accordo che promette di rispettare l'essenza del materiale di partenza pur adattandolo alle esigenze del medium cinematografico.

The Medium si rivelò un successo tanto commerciale quanto di pubblico, nonostante alcune recensioni contrastanti tra loro: il gioco ha infatti recuperato i costi di sviluppo e marketing già nei primi giorni dal lancio, dimostrando l'interesse del pubblico verso questo tipo di esperienze narrative.

Gli elementi che hanno contribuito al successo del videogioco - una narrazione sofisticata, personaggi ben caratterizzati e un'atmosfera densa di tensione psicologica - rappresentano anche i punti di forza su cui potrà fare leva l'adattamento cinematografico.

L'annuncio resta comunque curioso per un semplice motivo: nel 2022 era stata annunciata anche una serie televisiva basata su The Medium, ma da allora non sono emerse ulteriori informazioni ufficiali.

Di conseguenza, non possiamo sapere se tale progetto sia stato definitivamente cancellato in favore del film oppure se, cosa improbabile ma non impossibile, Bloober sceglierà due differenti adattamenti per The Medium. Vi terremo aggiornati nel caso arrivino novità in merito.