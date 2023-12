The Last of Us Multiplayer: sbuca un’immagine del gioco cancellato

Pochi giorni fa Naughty Dog, al momento di passare alla produzione completa, ha deciso di bloccare lo sviluppo di The Last of Us Multiplayer.

Lasciando da parte la versione PC di The Last of Us Part I (lo trovate su Amazon in versione PS5) questo nuovo progetto avrebbe dovuto essere diverso dai classici single player del team di sviluppo americano.

Difatti, la notizia della cancellazione del gioco ha lasciato sorpresi solo in parte, sebbene resti l'amarezza di fondo.

Ora, via ResetEra, l'insider Dusk Golem ha rilasciato quella che sembrerebbe essere un'immagine del gioco mai nato.

L'immagine presunta di The Last of Us Multiplayer mostra il menu principale del gioco, il quale a sua volta rivela diversi dettagli sul progetto.

Possiamo infatti notare un Battle Pass, una modalità Battle Royale (denominata Survivor Solos), Bunk (presumibilmente un’armeria), un negozio in-game, la Bacheca dei lavori, lo Studio e i Contenuti stagionali.

Ovviamente, niente di tutto ciò sarà mai reso in forma giocabile, visto che il progetto è stato definitivamente abortito da parte di Naughty Dog.

Il team, in occasione della cancellazione, ha affermato di essersi reso conto, al momento di passare alla produzione completa del gioco, che la portata del progetto sarebbe stata troppo grande e dispendiosa.

Naughty Dog ha anche affermato che per poter supportare adeguatamente il titolo nei mesi a venire avrebbe dovuto togliere più risorse dai progetti per giocatore singolo attualmente in sviluppo, i quali sarebbero un bel po'.

Chissà che tra questi non vi sia anche il remake della trilogia di Uncharted, cosa che i fan si augurano al punto da dare vita a vere e proprie petizioni.

L'ipotesi più probabile, com'è giusto che sia, è che tra questi possa esserci anche e soprattutto l'attesissimo The Last of Us Part 3.