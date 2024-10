Gli sviluppatori di The Day Before non mollano e "assumono" nuovo personale

La storia è ciclica e, come fatto per The Day Before a suo tempo, ora Fntastic sta chiedendo nuovamente alle persone di lavorare gratis per loro.

Il titolo, pubblicizzato in maniera tale da ricordare The Last of Us (che trovate su Amazon), è stato uno dei progetti peggiori del 2023 e la storia più assurda degli ultimi tempi.

Advertisement

Tra le tante cose che Fntastic ha fatto in questo rocambolesco progetto c'è stato anche l'utilizzare tantissimi sviluppatori che non sono mai stati pagati, oltre ad aver utilizzato risorse prese da altri.

E, come riporta Eurogamer, lo sviluppatore ha perso il pelo ma non il proverbiale vizio.

Il team di sviluppo ha infatti lanciato una nuova "competizione" chiedendo alla community di progettare mappe per il suo prossimo gioco Items, senza però prevedere alcuna retribuzione per i vincitori.

L’invito a partecipare è arrivato tramite il server Discord dello sviluppatore, e permette agli utenti di proporre una mappa in 2D, un modello 3D o qualsiasi altra forma artistica, completa di nome, descrizione e bilanciamento del gameplay.

Per chi vincerà, Fntastic promette di inserire la mappa nel gioco, con il nome dell'autore visualizzato, e di omaggiare una copia gratuita del titolo, se mai dovesse uscire. Ma nemmeno un dollaro.

Tuttavia, a 24 ore dall'inizio del concorso ci sono già state quattro domande di partecipazione.

Il tutto, per altro, in un videogioco che al momento è chiaramente un nuovo tentativo di truffare tanti videogiocatori.

Qualche settimana fa il team di sviluppo aveva annunciato un nuovo gioco, e addirittura lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter. La campagna è fallita e ora Fntastic sta cercando nuovamente di correre ai ripari.

Gli sviluppatori sono tornati alla carica con l'annuncio dello sviluppo di un nuovo gioco. Fntastic ha già definito in maniera altisonante il titolo come un "action-horror prop hunt", simile a Propnight, uno dei titoli precedenti del team. Si chiama Items ed è, a quanto pare, sostanzialmente un clone del loro vecchio gioco visto che hanno perso da tempi i diritti sulla loro produzione originale (...).