Gli autori di The Day Before fanno il gioco delle tre carte con un nuovo annuncio

Ve la ricordate la storia di The Day Before e, soprattutto, quella del magnifico gruppo di mascalzoni che corrisponde al nome di Fntastic? Ci sono delle novità.

Qualche settimana fa il team di sviluppo aveva annunciato un nuovo gioco, e addirittura lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter.

Il team di sviluppo aveva chiesto fiducia per Escape Factory, questo il nome del gioco, sottolineando che, a differenza di quanto accaduto con The Day Before, ogni singolo "dettaglio" di questo gioco era stato curato a mano.

Ovviamente non è così, perché sono già arrivate analisi e smentite in questo senso. Tuttavia Fntastic non demorde.

Come riporta Wccftech, la campagna Kickstarter di Escape Factory è andata male con sorpresa di nessuno al mondo, e gli sviluppatori sono tornati alla carica con l'annuncio dello sviluppo di un nuovo gioco.

Fntastic ha già definito in maniera altisonante il titolo come un "action-horror prop hunt", simile a Propnight, uno dei titoli precedenti del team. Si chiama Items ed è, a quanto pare, sostanzialmente un clone del loro vecchio gioco visto che hanno perso da tempi i diritti sulla loro produzione originale (...).

Fntastic ha dichiarato che la comunità chiedeva un gioco di prop hunt (vogliamo i nomi di chi l'ha chiesto), e questa volta vogliono accontentarli.

C'è da premiare se non altro la tenacia del team di sviluppo che, dopo il disastro totale di The Day Before, non vuole mollare il colpo e spera ancora una volta di fregare una manciata di giocatori. Probabilmente ci riuscirà.

Il titolo, pubblicizzato in maniera tale da ricordare The Last of Us (che trovate su Amazon), è stato uno dei progetti peggiori del 2023 e la storia più assurda degli ultimi tempi, ma non è colpa di Fntastic ovviamente.

Come ricorderete, infatti, secondo il team di sviluppo il videogioco è crollato unicamente per colpa di stampa e content creator. Certo.