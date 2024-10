Il nuovo gioco degli autori di The Day Before puzza già di truffa

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato il ritorno a sorpresa di Fntastic, controverso team autore del gioco-truffa The Day Before che sta chiedendo nuovamente fiducia ai giocatori.

Una fiducia che ovviamente significa denaro, da investire in una nuova campagna Kickstarter di Escape Factory, un escape game multiplayer da 4 a 8 giocatori basato sulla fisica.

Il team di sviluppo aveva chiesto fiducia, sottolineando che, a differenza di quanto accaduto con The Day Before, ogni singolo "dettaglio" di questo gioco era stato curato a mano.

Peccato che questo sia del tutto falso: uno sviluppatore ha infatti accusato Fntastic di aver utilizzato tantissimi asset presenti in Unity Store, cosa ben diversa dal costruire tutto a mano (via 80 Level).

Il suo post è stato poi cancellato dal forum Steam dedicato, aumentando ulteriormente i sospetti che ci sia più di qualcosa da nascondere.

Fortunatamente, lo sviluppatore non è arrivato impreparato, assicurandosi di archiviare una copia del suo post su Internet Archive.

Fntastic ha poi provato a fare chiarezza, ammettendo di aver ottenuto VFX e parte di codici creati da altre persone, ma di non aver mai rubato nulla di tutto ciò e di aver realizzato a mano ogni altro aspetto del gioco.

Ed è proprio qui che emergono ulteriori dubbi, perché nessuno aveva accusato Fntastic di aver rubato tali asset: perché il team di sviluppo, dunque, ha sentito il bisogno di specificarlo nel post di chiarimenti?

Insomma, tra dichiarazioni non corrispondenti al vero, ennesimi chiarimenti e un'alzata di scudi per provare a difendersi da accuse che nessuno ha mai fatto, non c'è bisogno di dirvi che anche Escape Factory puzza tantissimo di truffa pre-annunciata. Ma del resto, considerati i precedenti con The Day Before, non c'è certo da stupirsi.

Ci auguriamo ovviamente di sbagliarci, ma è meglio consultare questo nuovo gioco con molta cautela: la "Fntastic 2.0" sembra avere molto in comune con la sua "prima versione". Ovviamente, vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.

